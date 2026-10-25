關鍵人物／鄭鴻鈞：拾荒老人生計更該被關注

苗栗市身障拾荒個體戶鄭鴻鈞參加關懷專案，樂觀投入資源回收工作。記者胡蓬生／攝影

清晨四點多，天還沒亮，六十一歲的苗栗市民鄭鴻鈞已起床準備外出拾荒；晚間六時許，他拖著疲憊身子回到廿坪大的老舊透天厝，與妻子在客廳內忙著分類回收物。「每天忙個不停，也只是維持家計而已！」他說這句話時沒有抱怨，像是在陳述一個早已習慣的事實。

鄭鴻鈞卅六歲時工殤失去右手掌，四十八歲辦理退休從事資源回收。剛開始，每天只能撿回少量回收物，但憑藉努力，回收量愈來愈多，如今在撿荒者中已算是「大戶」。他特別喜歡拆解有銅線的機件，因為紅銅價格高，一小堆電線就可賣上千元，但儘管如此，夫妻倆也僅能圖個溫飽。

工殤失去右掌 發現患心臟病

「那場意外，是福不是禍，否則我可能早已猝死，不可能活到今天。」鄭鴻鈞說，年輕時在住處附近的乾冰製造廠工作，固體乾冰溫度接近零下八十度，必須戴手套才能接觸，但他擔心手套被機具夾到時會把整隻手捲入，因此從不戴手套。不料，某次撿拾散落的乾冰放回模具，油壓機直接壓爛他右手掌，但也因此檢查發現他患有可能猝死的先天性心臟病，一併做了心導管手術解決心臟問題。

他說，從工廠退休，輕度身障每月領取政府四千元補助，但遠遠不夠生活，因此投入資源回收工作。數年前加入環境部的資源回收關懷專案，每月繳交保證價格的資源回收物給市公所領取五千元最高費用，其餘回收物整理分類後送到附近的資源回收場變賣，多換一點錢貼補家用。

「本來不需要這麼辛苦的，現在拾荒卻經常忙到午餐顧不得吃。」鄭鴻鈞說，夫妻原有些積蓄，但全用來協助被詐騙的親友處理債務。

幫93歲拾荒婦 「就當積德吧」

「我們的日子還過得去，但回收物價格很低，許多拾荒老人每月撿取紙板、寶特瓶，根本難以維持生計，他們才是最應該被關懷的對象。」鄭鴻鈞說，他認識不少這種境況的拾荒老人，每個人的情況不一，雖多數已離世，但他現在仍在協助一名九十三歲的拾荒老婦。

他說，老婦經濟條件其實不差，但不願到外地和子女同住，因此一人住兩戶，只不過兩間房都被回收物堆滿，老婦無力處理，他妻子每天忙著協助將瓶瓶罐罐、紙容器分撿，轉賣所得和老婦平分，但在夏日累得滿頭大汗，妻子也不免抱怨幾句「都在做白工」，他總勸說「就當積德吧」。

老舊透天厝客廳堆滿各式各樣的回收物，鄭鴻鈞夫妻日復一日拾荒、分類回收物，盤算著下一頓飯的著落。