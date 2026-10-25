資源回收成就背後的辛酸 老婦嘆光靠拾荒早餓死

八十三歲老婦送紙板、寶特瓶到永豐回收站變賣，由於價格低，她說，「如果光靠賣廢品，早就餓死了」。記者胡蓬生／攝影

回收前線 拾荒悲歌

四十三年前，歌手蘇芮一首「酒矸倘賣無」唱紅大街小巷；四十三年後，站在最前線的拾荒者卻低吟「資源回收物價格低、收入縮水、回收場消失」的悲歌。

國立聯合大學研發長郭家宏一針見血，台灣目前資源回收率百分之五十七，全球排名居前茅，穿梭在巷弄間的拾荒者是這套循環經濟不可或缺的一環，但若資源回收物品價格大起大落，對弱勢拾荒「個體戶」生存會造成嚴重衝擊和影響。

「酒矸倘賣無」的吆喝聲，曾是許多老一輩難忘的記憶。台灣一九九七年推動「資源回收四合一計畫」，由社區、清潔隊、回收商及回收基金組成回收體系後，騎車穿梭巷弄收舊貨的小型個體商逐漸被清潔隊回收車取代，而長年在資源循環最前線的拾荒者處境卻愈發艱難。

一名八十三歲老婦騎三輪車滿載紙箱、寶特瓶到苗栗縣竹南鎮永豐資源回收站變賣，秤重後熟門熟路地拉車到各分類區卸貨，「這趟賣出十五元，如果光靠賣廢品，早就餓死了」。

除了一般民眾，各行各業習慣在每周例休前清理堆積雜物，每周四、五的永豐回收站總大排長龍；站前的日常，是這套運作卅年的資源回收體系最真實的縮影。相較上一輩，年輕一代丟東西不手軟，省吃儉用補破鍋更是他們沒有的記憶。

七十六歲的游國書接手岳父創立的永豐回收站，近年再傳給兩名兒子繼續經營，三代人已從事資源回收工作六十多年。他說，竹南鎮公所斥資逾千萬元花費六年完成「重修竹南鎮志」，其中一千三百頁的「正文卷」在八年前分送全鎮近三萬家戶，定價五百元被當廢紙賣三元，讓他看得都覺得不捨。

收入微薄 忙一整天僅換得28元

游國書觀察，老一輩拾荒者逐漸凋零，如今上門的客人有不少是街友，他們白天撿拾廢品換零錢，晚上再回到安身的公園角落，生活相當辛苦，因此他固定每年舉辦尾牙宴感謝這些「客戶」，歷經一甲子未曾中斷。

「整理一整天的紙箱、寶特瓶，僅換得廿八元，連一個便當都買不起。」中華民國老人福利關懷協會副秘書長陳怡如表示，近年回收價格確實不好，紙箱每公斤回收價一至二元，拾荒者收入相當微薄。

陳怡如說，許多弱勢長輩無依無靠或因家庭因素必須扛起家計，在缺乏工作技能的情況下，只能選擇就業門檻低的拾荒艱辛度日，但隨著年紀漸長，體力衰退或受傷生病，讓生活陷入困境。她舉例，彰化一名阿嬤因大兒子中風、小兒子吸毒入獄，全家生計靠她拾荒及加工魚鉤維持，後來她年輕時搬運重物造成的腳傷加劇無法繼續拾荒，靠協會持續提供生活物資及急難救助度過難關。

根據五角拌回收平權協會前年公布的調查資料顯示，拾荒者以高齡女性居多，約占七成，投入拾荒工作的原因包括年長缺乏其他工作機會、家庭變故、失業或需要照顧家人，每月收入普遍低於六千元，回收物價格長期走低，拾荒者生存之路依舊艱辛。

廢品價格下跌導致利潤被壓縮，回收場面臨生存問題，數量逐年下降。記者胡蓬生／攝影

回收價起落大 衝擊弱勢拾荒者

協會舉例，一名曾在電子工廠擔任生產線作業員主管的婦人，因為工廠搬遷至中國大陸而失業，當時四十多歲的她需養育三個孩子，輾轉到麵店洗碗，並靠回收補貼家用，但屋漏偏逢連夜雨，丈夫車禍傷了腦部導致智能及語言障礙，婦人擔心丈夫走失，只能帶著丈夫一起拾荒，每月收入約一萬元。

長期研究資源回收體系的國立聯合大學研發長郭家宏表示，台灣目前資源回收率百分之五十七，全球排名居前茅，其中穿梭在巷弄間的拾荒者是這套循環經濟不可或缺的一環，這些拾荒者讓資源回收工作深入清潔隊車輛觸及不到的每個角落，若資源回收物品價格大起大落，對弱勢拾荒「個體戶」生存會造成嚴重衝擊和影響。

個體戶列冊 許多長者仍是黑數

雖然，各縣市環保單位都列冊關懷資收個體戶，提供包括每月補助保證回收金額五千元等關懷，但陳怡如說，政府並無全國拾荒人口的實際統計數字，許多拾荒長者屬於「黑數」，往往是社工訪視開案後才發現，因此有不少補助政策無法有效傳遞給真正需要的拾荒者。

陳怡如指出，有些長者因行動不便，鄰里居民乾脆直接將回收物送到拾荒者家中，也有企業願意提供回收資源，但這些長者受限於體力與交通而難以配合。

從沿街叫賣的「酒矸倘賣無」，到如今列冊管理的關懷專案，這門行業換了名字、換了工具，唯一沒變的是那些彎腰撿拾的身影，依然走進鄉鎮最邊緣的角落揮汗工作。