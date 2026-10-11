學者：政府應提供街友 長期個別化協助

街友脫離游牧生活的失敗率極高，長期研究街友的輔仁大學社會學系副教授吳宗昇表示，對未造成公共衛生與安全問題、暫時選擇居住街頭者，社會應保留一定空間，對有疾病、成癮、失能或求職需求者，政府應提供更長期的個別化協助，才能提高脫遊成功率，街友政策不能只以「有沒有離開街頭」作為唯一標準，也不宜強迫所有人接受相同生活模式。

吳宗昇觀察，街友並非單一類型，有人長期固定居住街頭，也有人因失業、家暴或家庭衝突而暫時流落在外，部分街友因路倒、生病被送醫，接受緊急安置，不同街友面臨的困境與需求差異大，現行制度若以單一流程、固定期限處理，難以真正解決問題。

吳宗昇指出，政府目前多以三個月作為安置及自立評估基準，街友在期限內找到工作、租到房子，統計上可能就被視為「脫遊成功」，實際上有些人工作不久便因健康、精神疾病、藥酒癮、生活習慣或租屋困難而再度回到街頭，「有些人兩周就能自立，有些人可能需要八個月」，安置時間應依個案狀況彈性調整。

他說，有些長期固定住公園、宮廟周邊的街友，地方里長、社工都熟悉其生活模式，相對穩定，真正難以協助的是身心狀況不佳、生活模式不固定，且同時存在健康、成癮、家庭斷裂等複合問題者，這類人即使短暫進入安置機構，若身體、心理及生活條件沒有同步改善，很容易重新流落街頭。

吳宗昇表示，安置機構通常設有門禁、作息及禁酒規範，部分地點又較偏遠，街友原可在街頭打臨工、自由活動，進安置機構後卻可能無法工作，連外出採買都受限制，自然容易產生抗拒，甚至自行離開，「政策不應只要求街友適應制度，應先判斷個案真正需要的是醫療、心理支持、工作，還是住所，再提供相對應的服務」。

吳宗昇指出，現行社會救助制度「認籍不認人」也是問題之一。部分街友早已與家人失聯或關係破裂，卻因戶籍仍與家人相連，親屬有所得或資產，無法取得中低收入戶資格。

另外，街友常因身分標籤、沒有保證人、收入不穩或房東疑慮而遭拒租，政府雖已在部分社會住宅保留少量名額，但數量仍遠遠不足。他主張應擴大「住屋優先」思維，先讓無家者有穩定住所，再處理就業、醫療及債務等問題，否則一個人連住處都沒有，很難期待他穩定工作、持續治療。

他說，日本曾透過降低福利補助門檻，讓更多街頭無家者離開街頭；部分歐美城市則以減害及治療取代單純處罰，對有藥物成癮者提供醫療與安全使用空間。台灣近年也有民間團體推動街頭醫療，顯示醫療、居住與社福應更緊密整合。