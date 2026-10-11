創辦觀照園 黃梅英：覺得自己有用 街友就會重新站起

黃梅英（右）一磚一瓦創建位於林口的新北市街友中途之家「觀照園」，迄今廿五年。記者季相儒／攝影

「近卅年前，我看見冬天穿著薄衣睡在街頭的一幕，心裡冒出為什麼有人會走到沒家地步的念頭，後來參與街友外展服務、一磚一瓦創建觀照園，迄今也廿五年了。」黃梅英回顧協助街友點滴，語調輕鬆地像本來就應該這麼做的自然。

位於林口的新北市街友中途之家「觀照園」原是美軍雷達站，黃梅英接手時已荒廢廿多年，草長得比圍牆高，能拆能賣的幾乎被拆光，只剩房屋骨架。政府給了場地，但讓它成為能住人、能生活、能重新開始的地方，靠的是街友、易服勞役人力，一年做一點、補一塊的努力。

完成硬體結構，黃梅英請醒吾科技大學餐飲科老師教街友做麵包，也安排街友修皮鞋、做園藝、清潔，狀況好的就推向中繼住宅或社區租屋，一步步協助安置街友復歸社會。

安排街友掃街 用勞力換選擇

「街友要重新站起來，除了吃飯、洗澡、睡覺，更重要的是要重新感覺到自己有用。」黃梅英說，安排街友打掃街道、整理環境，有人第一次領到一千元工資，說沒吃過牛排，想吃一客三九九的牛排，讓她印象深刻，「那不只是一餐飯，而是一個人用自己勞力換來選擇的久違感覺」。

「街友不是扶不起的阿斗，只要願意花時間陪他們繞路，一定能等到他們願意給自己重新開始的機會。」黃梅英回憶，早年志工湊錢買衣服與盥洗用品給一名睡在輔大附近的街友，沒想到被拿去賣了換酒，她駕著洗澡車去找他，讓他洗澡、剪髮，恢復自信後媒合到關西一處農場工作，他最後留了下來，也存了錢。

黃梅英服務街友多年，十一年前找了得力的幫手許曉英。她是外展中心的實習生，原想實習結束就離開，黃梅英一句「做志工就是要做人家不要做的事。」讓她決定留下來。

對待園區住民，黃梅英像黑臉，敢戳破街友的謊言，許曉英扮白臉，總是耐著性子溝通。基隆一對孝順兄弟的故事，讓許曉英迄今仍氣憤難耐。她說，早年安置一名酒癮男子，兩個未成年孩子被安置在基隆，孩子存零用錢上山探望，父親卻要孩子買菸、買酒，後來罹癌住院，孩子中輟照顧，「我氣的不是一個人失敗，而是孩子明明想愛父親，父親卻接不住」。

街友服務 要延伸到整個家庭

「街友服務不只服務一個人，也要延伸到整個破碎家庭。」黃梅英舉例，一名常住街友到醫院做清潔工後「脫遊」租屋生活，某年父親節，園區邀脫遊住民聚餐，悄悄請他女兒、女婿及外孫到場，他看到家人出現時滿臉驚喜，後來也回家看外孫，前妻一句「做不成夫妻就做朋友」，讓人覺得所有努力都值得了。