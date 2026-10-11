街頭醫療 讓街友回歸社會

醫護人員與社工在新北板橋介壽公園為街友診療。記者黃義書／攝影

游牧人生

華裔導演趙婷執導的「游牧人生」傳達「當我們努力不懈，一定能夠感受到希望存在的正向人生。」新北市政府也正嘗試用政策與醫護社工資源結合，協助街友脫離游牧生活。

「不是沒有路，是看自己要不要走。」剛「脫遊」的阿毅，掏出口袋零錢給了不認識的街友，他說「那種苦我知道」。不過，現實是，街友脫離游牧生活的失敗率很高，除了及時安置、輔導，修復家庭關係及社會支持也很重要。

那一天，素不相識的醫師主動上前詢問「有沒有困難需要協助」，中年失業流浪街頭數月、左腳踝蜂窩性組織炎的「阿毅」，就這麼被轉介至街友外展服務單位、安置到林口觀照園，半年後獲輔導擔任保全，脫離貧病交迫的街頭生活；他迄今仍不知那位好心醫師的大名。

「街頭醫療」、「庇護安置」、「就業培力」是新北市政府陪伴街友的三支箭，這個轉銜制度嘉惠了許多把小病拖成大病的街友，阿毅就是其中之一。

曾當過廚師的阿毅，因貪杯酒駕被抓，前年底失業後在市場及夜市周邊遊蕩；他長年穿著拖鞋，擦傷左腳踝沒處理，傷口惡化成了蜂窩性組織炎，遇上街頭醫療醫師送醫。他住院一周，出院後沒居所就暫棲醫院，白天推著輪椅在院內晃，晚上睡急診室外的椅子，兩個月後被安置到街友中途之家觀照園。

他接受觀照園社工督導許曉英安排的「臨工計畫」，整理宿舍及園區環境，每個月工作約一五○小時，半年存了十多萬元，這筆存款成了他重新開始生活的底氣，許曉英為他媒合到林口當保全，正式「脫遊」。

社工說破嘴 不如醫師一句話

類似阿毅的例子，經常在雙北地區上演。深夜十時許，與雙北市政府合作推動「街頭家醫義診計畫」的思安慈善服務協會創辦人張子文，陪著板橋亞東醫院醫護人員、社工走進板橋介壽公園，熟門熟路找到街友「老趙」。

醫護人員親切詢問「腳上傷口好了點嗎？」老趙趕緊褪下襪子露出腳板、小腿讓醫師檢查傷口，還自我解嘲說「再不行就要截肢了」。醫師安慰「會痛代表有救」，社工打趣說「不能截肢啦，那就要矮五公分了」，暗夜裡大夥說說笑笑，也拉近距離感。

護理師點了點手機，告訴老趙「幫你掛好骨科門診，明天要去亞東一趟，看完骨科記得找社工。」老趙點頭說好。

「讓走上街頭的問診與叮嚀，治癒每名流浪者的傷。」張子文說，許多街友不是不願工作，是面臨生病等困境，須先將健康問題解決，才能進一步談後續生活重建，街頭醫療是協助「脫遊」的第一步。

「社工說破嘴，不如醫師一句話。」新北市社會局救助科長郭宏昇表示，街友普遍缺乏病識感，政府攜手民團投入街頭醫療資源，穩住街友身心，既能減少社會排斥感，街友接受安置，就業、自立機會也更高。他說，街友大多伴隨精神疾患或身心障礙等複合性問題，街頭醫療從關懷街友健康著手，結合精神科、急診醫護及外展社工團隊，以每月一次的頻率訪視街友，提供專業醫療評估及治療。

新北林口街友中途之家「觀照園」，是街友重新把自己撿回來的起點。記者季相儒／攝影

剛淪落就獲援 脫「遊」關鍵

走過百年大疫風暴，各地街友有上升趨勢；新北列冊街友四二三人，是疫情前二百人的兩倍。郭宏昇指出，過去多因失業、酗酒或家庭經濟崩解流落街頭，如今增加了家庭衝突、遭房東驅離、精神健康議題及人格特質等多元因素，街友樣貌也更複雜。他說，一個人剛流落街頭時是介入的黃金期，若能及時提供安置、修復家庭關係與社會支持，很高的機率能「脫遊」，一旦街頭生活成為習慣，要再重回社會的難度就提高。

不是沒路 是看自己要不要走

「不是沒有路，是看自己要不要走。」經過昔日流浪的公園，阿毅默默掏出口袋內的零錢交給不認識的街友，隨即看著記者說：「那種苦我知道」。他表示，部分街友抗拒安置，最大原因就是「沒有自由」，但有時健康、安定比自由更迫切，他不希望現在的房東知道他曾流落街頭，因為擔心被貼上不好標籤，他很感謝協助他脫離街頭的貴人、觀照園社工許曉英，迄今仍保持朋友般的互動與鼓勵，讓他不感到孤單。

今年七月，阿毅突然腦梗住院半個月，受訪時態度堅定地說「要趕快養好身體回去擔任保全」。他說，儘管收入再次中斷，但面對交友軟體上要求提供存摺、帳戶、身分證，他選擇直接拒絕、刪除，「錢很吸引人，但我好不容易重新開始，不會再走回頭路」。