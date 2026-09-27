專家：數位跟騷 網路成為戰場

跟騷法上路四年多，騷擾手法不斷變形，已從傳統尾隨、盯梢、電話騷擾，轉變到網路假帳號、社群私訊、冒用個資、網路支付、數位追蹤器。專家提醒，除了要檢討跟騷法「性或性別」的法律構成要件是否會限制保護力，更要注意跟騷已從現實世界延伸到虛擬空間。

現代婦女基金會資深研究員王秋嵐表示，跟騷本質是脈絡性的，若把每次行為拆開看，可能看不見行為人持續追蹤、鎖定被害人模式；舉例說，在公司門口等一次、茶水間出現一次、下班又「剛好」遇到一次，單獨看是一次性事件，但放回整體脈絡來看，卻可能是行為人持續鎖定特定對象。

另外，被害人拿到書面告誡或取得保護令，行為人仍未停止騷擾，當被害人聲請延長或進一步保護，司法認定卻出現差異，「跟騷案應更重視風險評估，不宜只看某一次行為是否符合構成要件，應把行為人的歷史行為、反覆模式、是否曾違反告誡、是否掌握被害人行蹤等因素一起放進判斷」。

王秋嵐說，實務上曾出現同一案件在不同處理階段或不同審級對「反覆持續」、「性或性別」等跟騷構成要件有不同認定的狀況，例如陌生人持續到店家辱罵、騷擾，甚至不斷改變方式出現，已造成被害人恐懼，但若難以證明行為與性或性別有關，可能就不適用跟騷法，因此已有民間團體主張修法刪除「性或性別」限制，再以豁免條款排除合理、不應納入跟騷法行為。

「跟騷戰場已換到網路上了」。王秋嵐觀察，有人利用假帳號持續留言或私訊，有人以被害人名義訂餐、訂貨，甚至試圖登入電子信箱，也可能透過網路銀行、支付工具或通訊軟體持續干擾對方，面對「數位跟騷」，被害人可能知道「有人在做」，但數位世界讓行為人隱身，被害人往往要從社群互動、人際網絡中逐一排除，花很長時間才能確認騷擾對象，對於這些「看不見的跟蹤」，處理時要更謹慎。

王秋嵐表示，實務上有個案懷疑自己行蹤遭掌握，檢查交通工具發現疑似被放置追蹤器，但發現異常後不宜只想到「馬上拆掉」，應評估行為人的反應模式及自身安全，如果行為人高度執著，突然失去追蹤工具，可能改變騷擾方式，警方、社工與被害人應共同討論安全計畫，在風險最低情況下處理。

偵辦黃東明案、現任屏東縣東港警分局偵查隊長葉憲威認為，跟騷行為人常是精神方面出問題，一紙警方告誡書或許短期有效，但相關疾病更須透過專科醫師治療，建議修法加入強制（要求）至醫療機構治療的相關機制，透過治癒低度行為方式，降低對社會大眾的危害性。