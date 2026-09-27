關鍵人物／阿志：小玲促成跟騷法 像小天使

阿志騎偉士牌機車環島紀念亡妻，旅途中對人生有不一樣的體悟。記者劉星君／攝影

「環島是小玲想做卻尚未完成的事，我在她遇害一周年，帶著她的照片、將她的婚戒掛在脖子上，騎著她喜歡的偉士牌環島。」小玲的丈夫阿志，用近百日的環台之旅修復喪妻之痛。他說，五年來夢過妻子數次，她總是在白色空間開心的笑，「她促成了跟騷法，就像小天使般，保護著需要幫助的人」。

阿志高中三年級時，在校車上遇到學妹小玲，一見鍾情；兩人相知相戀十四年後，在二○二○年共結連理。不料，結婚不到一年，小玲就遇害。

見妻無氣息 好像在作夢

「哪一晚，我接到小玲的主管電話，說在電話中聽到碰撞聲，我立刻沿著妻子返家路線尋找，但卻找不到人。」阿志回憶，他得知妻子「被追撞後帶走」，他就認為是曾經跟騷妻子的人所為，但他不知道究竟發生什麼事，當走進空屋、看到已無氣息的妻子，還覺得是不是在作夢？直到看著小玲被送上車，他才確認這是件改變不了的事實，但「怎麼會這樣」？

阿志說，騎機車環島是小玲想要做的事，小玲已經沒有機會再說出自己的感受，但他可以去體驗為什麼小玲想做這件事？他也想感受旅程中可獲得什麼樣心境或想法，因此決定在妻子遇害一周年、二○二二年四月，買了輛妻子喜歡的偉士牌機車，掛上用妻子婚戒製成的項鍊，帶著妻子照片，展開這趟思念之旅。

環台紀念亡妻 沒行程表

「我告訴家人，這趟旅程沒有行程表，我不知道我會不會回來，也不知道會發生什麼事情。」阿志說，小玲在婚後曾數度邀約機車環島，但他以工作忙、請長假麻煩等理由推託，如今真是大大的遺憾，因此他的環島沒有天數設限，從屏東出發，到墾丁、旭海，之後到台東、綠島、蘭嶼，逆時針環島。

從四月初到七月中下旬，阿志環島全台也走訪離島、外島，在蘭嶼、宜蘭、金門及南投清境停了比較久的時間。他說，在旅程中，體悟到生命都會消失，重要的是離開世界時留下什麼？大家是否都記得你？妻子留下了促成跟騷法三讀最後一根稻草，就像小天使一樣，保護著需被保護的人。

「小玲現在還是廿九歲，我已卅七、八歲了，每當思念或感到無助時，我就到安放小玲的納骨塔走走，那裡環境很開放，很清幽，是小玲會喜歡的地方。」他說，當初對於犯嫌沒判死刑很在意，但現在已沒有什麼差別，「我也改變不了什麼」，只不過他認為法律須更果斷，不能等悲劇發生，才回頭問是不是可以早點阻止。