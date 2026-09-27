跟騷命案 一道拖痕留下遺憾

小玲返家途中遭撞後，被嫌犯拖到一處空屋，現場留下了拖痕（紅圈處）。圖／讀者提供

騷擾夢魘 手法不斷變形

被跟騷是可怕的夢魘，它帶來恐懼，甚至會奪走一條寶貴生命。

五年前，屏東某通訊行女店長「小玲」騎機車返家途中遭後車追撞，數小時後被發現陳屍空屋，凶手跟騷已婚小玲兩個多月，橫刀奪愛不成，狠下殺機。小玲告別式當天，行政院會通過「跟蹤騷擾防制法」草案，後經立院三讀，隔年施行，但騷擾手法不斷變形。

專家呼籲，除了要檢討跟騷法「性或性別」的法律構成要件，更要注意跟騷已從現實世界延伸到虛擬空間。

二○二一年四月八日深夜，屏東某通訊行女店長「小玲」騎機車返家途中遭後車追撞；受重傷的她遭「擄走」，數小時後被發現陳屍空屋，左腳被銬在樓梯鐵柱上。警方調查，凶手黃東明追求已婚的小玲不成，跟蹤騷擾兩個多月後痛下殺手。

當年二月四日，五十六歲的男子黃東明到屏東某通訊行辦理行動電話續約等業務，對擔任店長的廿九歲小玲心生愛慕之情，數度藉故邀約遭拒仍未停手，小玲為躲避騷擾，由主管安排暫調其他門市服務。隔天，黃東明再度找上門，隔著櫃檯用雙手抓住對方，小玲嚇得大喊「我不要，你嚇到我了，走開，不要碰我」。

嫌犯黃東明追求被拒 動了殺機

黃東明不理已婚的小玲嚴詞拒絕追求，持續表達追求之意，小玲頗受困擾，於三月廿六日由丈夫「阿志」陪同至警局報案，警方依社會秩序維護法處以罰鍰三千元，黃東明想與小玲和解被拒，動起殺機。

四月八日深夜十時許，黃東明駕駛向友人借的轎車，跟蹤騎機車下班的小玲，在屏東縣萬丹鄉猛撞小玲機車後，不理目擊路人的阻止，強行將傷重陷入昏迷的小玲抱上車載走；他將小玲載至住處附近的空屋，用腳銬及童軍繩限制行動自由。

電話中傳碰撞聲 警方搜人無果

警方獲報趕到「車禍現場」，根據目擊者「開車的人把機車女騎士載走」供述，以車追人查到「肇事者」應該是黃東明，隨後趕抵現場的阿志表示「妻子遭黃東明騷擾數月，意外發生前為了安全與同事保持通話，同事在電話中聽到碰撞聲」，立刻引起警方重視。

意外發生五十五分鐘後，警方找到肇事車輛，但「車找到了，醫院沒有搶救傷患紀錄，小玲在哪裡？」屏東警分局漏夜動員所有警力擴大搜尋，找到小玲被丟棄的行動電話，也搜索了黃東明住處，但就是沒找到人。

清晨六時許，黃東明現身派出所，聲稱與人發生車禍，還謊稱對方撞他。員警立刻追問小玲在何處，他一下子說不知道，一下又說棄置路旁，警方發現他「亂比一通」，報請檢察官同意後拘提調查。不久，時任刑警大隊科偵隊分隊長吳欣儒在小玲被丟棄的手機附近發現一處疑似「新的淺淺拖痕」，拖痕朝向一間大門未鎖的空屋，屋內又有地上拖痕，員警循拖痕追蹤，發現已無生命徵象的小玲。

黃東明否認殺人犯行，辯稱小玲騎車撞他的車。不過，檢警根據監視器畫面、目擊者供詞、現場鑑識等證據，依殺人罪嫌起訴，法院判處他無期徒刑定讞。

嫌犯黃東明（右二）因追求小玲被拒，跟蹤騷擾兩個多月後痛下殺手。聯合報系資料照

「藏匿小玲的空屋，距離黃東明住家僅幾間房，因空屋屋主定期僱人整理、清空信箱內信件與廣告單，當時又是深夜居民關燈就寢時間，警方根本難以判斷該處是無人居住的空屋。」時任屏東警分局偵查隊長、現任東港警分局偵查隊長葉憲威回憶這宗命案，直言「警方在天亮後才根據拖痕找到小玲，是許多警方人員心中永難磨滅的遺憾」。

他說，當年警方受理小玲報案，只能依既有法規處理，警方也曾護送小玲下班，但仍未能避免悲劇。

告別式當天 政院通過跟騷草案

小玲被跟騷殺害，社會驚覺「跟蹤、騷擾」也可能逐步升高至危及生命的危險行為。二○二一年四月廿二日小玲告別式當天，行政院會通過「跟蹤騷擾防制法」草案，立法院於同年十一月完成三讀，隔年六月一日施行。

跟騷法上路至今年六月底，全台受理跟騷案件一萬一九六一件，其中一般跟騷七六二三件、家暴跟騷四三三八件，被害人女性有一萬四六一人、男性一五○○人，男性加害人九七八九人，警方核發七六三九件書面告誡書，違反跟騷保護令案累計二四九件，警方建請羈押一四四件，法院裁准七十一件。

多數案件都是複合式跟騷行為，其中通訊騷擾七三○七件最多，盯梢尾隨六四○二件居次，監視觀察五五○九件、歧視貶抑三六五八件、不當追求三三五四件、寄送物品二五三○件、妨害名譽一四○三件、冒用個資二○五件。