喬裝變身 學者：勿踩陷害教唆紅線

科技進步，但仍無法完全取代員警「打入」特殊團體或環境進行「喬裝偵查」。一名警官坦言，喬裝偵查「學校沒教」，相關技巧多靠前輩傳承及個人機敏運用；學者則提醒執法員警要避免誤踩「陷害教唆」紅線，也要注意安全。

刑警偵辦刑案，為方便踩點、監控或蒐證，常扮成路人、攤販、外送人員或其他符合現場環境的身分，許多刑事單位的倉庫甚至準備相關服飾及設備隨時上陣。警方通常已鎖定固定對象及區域才會執行喬裝偵查，但用什麼身分？碰到狀況時說什麼話？幾乎全靠刑事前輩的經驗傳承。

北部某刑事單位黃姓警官表示，警察學校及刑事警察單位並沒有專門的喬裝訓練課程，也沒有執行流程，全靠警界「師徒傳承」，很多時候要靠個人機敏度；刑警喬裝偵查主要考量「會不會曝光」，只要目標對象開始懷疑，任務便中止，「對方已懷疑周遭有警察，繼續留在現場不但失去喬裝意義，也可能讓計畫曝光」。

「他不知道我們，我們卻知道他，危險性就較低，一旦任務從等人出現變成讓人開門，風險就完全不同。」陳姓警官舉偵辦陳福祥案為例，警方鎖定陳福祥藏匿處後，為確認人是不是在屋內，要喬裝成水電公司或大樓人員貼近確認，「不確定性與風險提高很多」，尤其面對背負人命的持槍犯嫌，「對方可能稍微覺得不對勁就會拚」。

陳姓警官說，隨科技進步，一顆無線監控鏡頭，可取代傳統蹲點人力，無人機運用則拉開「追蹤」距離，但科技能看見一棟建築物、追蹤一輛車，卻無法完全取代刑警喬裝進入現場確認目標，喬裝偵查不會因科技而消失，如何在不露出警察身分完成跟監、定位或蒐證，全憑員警經驗與臨場判斷。

「喬裝偵查其實就是員警用一般身分出現，要守住的紅線是不能去觸動、誘使當事人出現犯意或犯罪。」銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立指出，喬裝是掩護執法人員身分，藉此方便接近觀察對象，偵查手段要避免陷入「創造犯意型」的陷害教唆。

他說，實務上警方可能認為自己的作法屬合法誘捕偵查，但到了司法裁判階段，法院未必會接受相同看法，關鍵在當事人犯罪意思原本是否存在？警方介入後扮演什麼角色？若法院認定犯罪意思是受到喬裝員警觸發，對偵查手段的法律評價就可能不同，但實務上不容易掌握界線。