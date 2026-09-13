王國峯：與凶嫌隔扇門 有腿軟的感覺

台中市第二警分局長王國峯，談到陳福祥雙屍命案時，表示當時只想盡快把這個題目解出來。記者廖炳棋／攝影

「為了鎖定犯嫌藏匿在哪間套房，我們假扮電信公司人員在走廊來回偵測訊號，不敢穿防彈衣的我們，深怕對方突然開門。」王國峯回憶與槍殺兩人逃犯陳福祥隔著一扇房門的驚險瞬間，直言「還好他沒發現走廊上的動靜」。

王國峯說，當年能精準鎖定行動電話訊號源的Ｍ化設備算是高科技，但與真正目標仍有數公尺誤差，必須有人去「看點」確定，因此他帶著同仁「偽裝偵查」，要確認陳福祥在哪個房間。

備妥見敵方案 假裝住戶蒙混

王國峯回憶，當初他與同仁假扮電信公司人員進入大樓勘查，根本無法穿厚重的防彈衣，他們站在走廊反覆確認訊號源，想著房門內是槍殺兩名涉毒幫派分子的犯嫌，也禁不住有腿軟的感覺。

「警匪隔著門駁火的狀況並不少見，門沒打開並不代表走廊上的員警安全，一旦對方突然開門與我們面對面遭遇，應對腹案是裝成同樓層住戶」，王國峯笑說，雖然備妥對方突然開門的應對方式，但混跡江湖多年的陳福祥槍殺兩人逃亡，絕對知道已是警方全力追捕對象，假裝住戶應該不容易混過去，「深知陳福祥是敢拚的人，而且擁有強大火力，我們當然會怕」，所幸最終確認目標訊號來自哪間套房。

回憶心驚膽跳 12秒逮陳福祥

「攻堅前準備，又讓我心驚膽跳。」王國峯回憶，專案小組決定強力攻堅後，派員上樓安裝監控系統以便判斷最佳的攻堅時間，當他看著同仁在走廊拉線安裝監控設備，一段段線材裸露在牆角，他憂心地質問「不是應該是無線設備嗎？如此光明正大拉線能不被發現嗎？」所幸陳福祥未發現房外的異樣，警方清晨六時許不費一槍一彈，僅花十二秒就逮捕陳福祥，讓他總算鬆了口氣。

峨嵋停車場雙屍命案發生後，警方透過監視畫面與車籍資料鎖定陳福祥涉案，「以車追人」追到桃園，過濾陳福祥人脈與獄友資料，鎖定桃園角頭洪廣明涉嫌藏匿而展開監控，最終經由科技設備確認陳嫌落腳處攻堅逮人，王國峯用輕鬆語氣完整還原十三年前的喬裝偵查驚險與艱辛。

「凶手丟出問題，我只想盡快把這個題目解出來，沒細想喬裝偵查被識破身分的風險，過程還算幸運，但如果現在面對類似狀況，我會思索有沒有更安全穩妥的作法，保護自己也保護同仁。」王國峯這幾年不斷省思。