喬裝偵查 逮雙屍殺手

陳福祥（中）二○○二年脫逃三十五天就逮，拒戴頭套。聯合報系資料照

不費槍彈抓到人

二○一五年一月十三日中午，西門町峨嵋立體停車場槍聲劃破天際，「政治新寵兒」柯文哲就任首都市長三周就發生兩死槍擊案，震驚各界。

警方鎖定老角頭陳福祥涉案，派出手機精準定位的M化車助攻，再由刑警喬裝電信公司人員確認陳嫌落腳處，不費一槍一彈攻堅逮人。但「學校沒教」的喬裝偵查具有一定風險，第一線刑警多靠前輩傳承及個人機敏運用，賭運氣也賭命。

「轎車旁有血漬，車內的人疑似受傷待援」，二○一五年一月十三日中午，台北市消防局一一九勤務中心接到西門町峨嵋立體停車場管理員電話後立刻馳赴現場，開啟車門赫見兩人疊在轎車後座已無生命跡象，身上有明顯槍傷。

新市長柯文哲團隊才上任三周，新任警察局長邱豐光還有三天才會從台中調到台北，大白天首都鬧區停車場發生兩條人命的槍擊案，震驚各界。

「萬華角頭『福祥仔』幹的…」台北市警方調閱停車場監視畫面，鎖定有「加蚋雙槍俠」、「大稻埕頭號殺手」等江湖名號的陳福祥涉案，但「剛出獄一年多，什麼原因讓他犯下如此重案？」成了員警心中謎團。

原來，案發前數月，陳福祥與數名毒品大盤商集資向大陸廣東毒販購買數百公斤Ｋ他命，但這批毒品遭大陸執法單位查獲，負責接洽的台籍友人失聯、購毒款不翼而飛，損失兩千萬元的陳福祥懷疑被黑吃黑，想方設法找「藏鏡人」。

案發前數日，台中海線幫派人士因上游毒販遭查獲而急著尋找新貨源，案發前一天輾轉找到陳福祥調貨，雙方談妥十公斤四百四十萬元、約定隔天面交後，隨即前往酒店喝酒。席間，陳福祥認為買貨的蔡姓男子兩人對數月前他參與的跨海Ｋ他命交易失敗一案語帶輕蔑，懷疑兩人不只知道黑吃黑內情，甚至可能從中獲得好處。

陳福祥連轟兩人 若無其事抽身

一月十三日上午，蔡姓男子兩人依約載陳福祥到峨嵋停車場等候毒品送抵，陳瞥見蔡姓男子腰間不自然鼓起，懷疑對方意圖黑吃黑，先支開其中一人去買飲料，再質問蔡為何帶槍，隨即連開六槍打死對方，並在另一人返回開啟車門之際，開槍殺了另一人。

陳福祥連殺兩人，若無其事搭電梯離開停車場，再找到替蔡姓男子保管購毒款的陳姓男子，謊稱已交貨，強行取走四百四十萬元，隨即駕車往南逃。

二○○二年，陳福祥因槍砲案件遭羈押期間謊稱願意「交槍」，騙警方借提他出監，再安排同夥用滅火器噴霧突襲趁亂逃脫，逃亡卅五天落網，當時邱豐光擔任台北市刑警大隊長，因此他接任北市警局長後提醒時任北市刑大大隊長、現任警政署副署長李文章緝捕擁槍的陳福祥時務必注意安全。

北市警方很快掌握陳福祥逃到桃園，由昔日「獄友」、桃園角頭洪廣明協助藏匿。為免陳福祥逃亡期間犯下大案，出動能精準鎖定行動電話訊號的Ｍ化車及設備，監控與陳曾經聯繫接觸過的上百個行動電話門號，只等陳的手機出現訊號。

一月廿三日下午，疑似陳福祥手機訊號浮現，警方發現訊號來自桃園市區某住商綜合大樓，派員調閱大樓監視器畫面確認陳福祥背著疑似裝有長槍的高爾夫球袋進入，但到底住在哪一間套房，必須派員「喬裝偵查」確認。

警化身電信人員 逐層推進抓人

時任北市刑大偵六隊隊長、現任台中市警二分局長王國峯，率員扮成電信公司人員進大樓「查訊號」。他們逐層檢視，配合隨時監控行動電話通話的「現譯台」員警，鎖定陳國祥落腳的房間。專案小組擬定「守株待兔」方案，派荷槍實彈員警守住電梯，待陳國祥下樓外出時逮人，但等了數小時，陳仍窩在屋內。

「攻堅吧。」專案小組為免夜長夢多，決定拂曉攻堅。王國峯再率員安裝監控設備，攻堅人員則在相同格局模擬破門進入壓制犯嫌的過程，一切準備就緒，就等指揮官下令。不久，現譯台確認屋內的人「下線」，現場監控人員也發現屋內燈光關閉，研判陳福祥已準備就寢，守候到清晨六時許，李文章下令攻堅。

碰！房門被警方霹靂小組撞開，荷槍實彈的員警只花十二秒就控制陳福祥；陳福祥一臉驚恐，眼見身旁已上膛的長短槍均已被警方繳獲，束手就擒。

陳五度遭判死刑 改判無期定讞

他一、二審及更一、更二、更三審均被判處一個死刑與一個無期徒刑，五度判死後，但最高法院於二○二三年五月二日認定陳福祥殺害第二人前曾「揮手叫死者離開」，非預謀殺人，改判無期徒刑定讞，讓被害人家屬無法接受，怒批最高法院「眼盲還是弱視」，如此為廢死開大門「必有惡報」。

西門町雙屍命案凶嫌陳福祥當年在桃園落網，警方從藏身處起出長短槍各一把與子彈一百六十五發，火力強大。聯合報系資料照