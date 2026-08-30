避免悲劇 司法要支持預防性羈押

受家暴聲請保護令出庭卻被丈夫殺死，陪同的妹妹也遇害，保護令還保護得了人嗎？暨南大學家暴研究中心主任王珮玲說，保護令對八成以上案件有嚇阻作用，但最好搭配安全計畫，「分手前後三個月是風險最高時期」，要特別注意。

「這件凶殺案發生後，引發學界及社政圈很大的關注，大家都想問這起悲劇能避免嗎？」王珮玲認為，全案處理過程存有資訊斷鏈問題。

她說，謝姓男子曾到妻子張姓女子上班的診所滋擾，發生地在台北市，北市警方有受理報案紀錄；死者一家人住新北市土城區，案發前兩個月，謝曾施暴，謝妻左眼角、左耳擦傷也曾報警求助，並向法院聲請保護令。謝在北市、新北有跟騷及恐嚇妻子紀錄，資料若能更快勾稽，便能判斷加害人行為的累積性及危險性，可惜防治網絡上仍存在跨轄及資料時間差等盲點，這是全案帶給社會的警惕。

「情侶或夫妻分手前後三個月，是風險最高的時期，準備談分手或關係生變時，衝突可能升高。」王珮玲表示，被害人除了聲請保護令，最好要有安全計畫，此部分可與社工及家防官討論，「別以為有了保護令就輕忽風險」，面對理智線斷的人，還是要多些設防保護自己，也希望法官要支持「預防性羈押」，這樣才能接住更多被害人，防範風險擴大。

王珮玲的研究團隊曾追蹤二○三名家暴受害人處境，發現核發保護令後有百分之十九的行為人會再有肢體暴力行為，但保護令對八成案件仍具有嚇阻效果，希望大眾別否定保護令的價值，「不願求助的後果恐怕更慘」，她感嘆，調查發現被害人平均受害六點八年才願意向外求助。

她說，會挑戰保護令者通常有前科紀錄，「這類人刑法都不怕了，怎會怕家暴法？」他們通常也伴隨精神及人格問題，也有很高的控制行為，易出現脅迫控制、跟蹤等言行。

「無業也是家暴的危險因子。」王珮玲說，工作除了收入，也能建立與社會的連結，是一種外控能力，謝姓男子長期無業，缺少與社會連結，面對親友議論壓力，可能會為了展現存在感而產生更大控制欲。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，此事件問題不在保護令，而是各個環節是否夠敏感。「別小看衝突時砸個杯子、擲個花瓶，那可能是挑戰家暴令的前兆」，肩負保護被害人的警政及司法體系要展現更嚴謹態度，從每次事件的疏漏中記取教訓、再學習與精進，將當事人安全放在第一位。