學者：正視移工的家庭與情感需求

懷孕移工普遍面臨職場歧視及生育、托育困擾，學者專家認為，台灣的移工政策只看重經濟貢獻，未真正把移工視為有家庭及成家育兒需求的「完整的人」，政府應有更系統性的制度支持，讓雇主與移工都能獲得保障與雙贏。

「老人晚上需要照顧，家庭會擔心照顧品質下降」。桃園家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，對高度依賴看護的家庭而言，會對移工懷孕感到強烈不安，許多雇主第一時間會詢問仲介「怎麼辦」，「問題並非單純來自雇主，而是政府缺乏長照與替代照護的配套」。

黃姿華說，現有勞動與社福制度，未將移工來台後可能會有另一半與孩子納入政策思考，「從來沒把移工當完整的人看待」，因此，無論是廿四小時待命的看護工或日夜輪班集中住宿的工廠移工，如今的工作環境與居住條件似乎都不容許移工在台灣養育小孩。

「安置系統裡，幾乎都是落單的女性」。黃姿華說，懷孕移工的伴侶通常不能入住庇護所，也沒有陪產假、育嬰假等配套，「當一個人不被允許有家庭需求，最後結果就是將孩子送回娘家」。

國立政治大學勞工研究所教授劉梅君也直言，台灣社會對懷孕歧視本來就相當嚴重，許多雇主並不期待移工懷孕，一旦得知移工懷孕，往往不願繼續聘用。部分移工因為擔心遭遣返，因此選擇逃跑失聯。然而，失聯移工生產後若無法確認孩子身分，成了「無國籍寶寶」，反而衍生更多社會問題，而許多移工媽媽為了生存賺錢，只能把孩子送回母國，造成骨肉分離，如此剝奪了兒童人權更令人不捨，也抹殺了媽媽們的情感需求。

劉梅君建議，政府可思考針對聘用懷孕或育兒移工的雇主，「暫時減免就業安定費」減輕負擔。她說，如果台灣沒有八十多萬名外籍移工，很多企業根本撐不下去，連台灣勞工也沒有飯吃，雇主聘僱移工依法向勞動部繳納的就業安定費，部分回饋用於照顧移工子女合情合理，且「這也不是動用台灣納稅人的錢」，台灣若想「留才久用」，就必須正視移工的家庭與情感需求，唯有讓移工把孩子留在身邊，才能真正提高其留台意願。

劉梅君也建議政府嘗試思考培訓移工成為托育人員，若移工原本就具有幼教或照護背景，經台灣補充訓練與考照後，不僅能投入幼保與長照產業，也有助改善台灣照護人力不足的問題。