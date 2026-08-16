面臨歧視、解約只能流產甚至母嬰分離 移工懷孕無助噩夢

印尼移工庇護中心安置多名懷孕移工，也提供剛生完孩子的移工能同住一段時間，移工媽媽們彼此互相照料、陪伴。記者季相儒／攝影

他們是「完整的人」

在台女移工四十五萬餘人，相當於新竹市的人口，撐起台灣的勞動市場。但當她們成為母親、最需要協助的時候，制度與措施卻遠遠不夠，猶如冷眼旁觀的「局外人」。

「移工媽媽」在暗夜泣訴骨肉分離的悲歌。專家說，台灣的移工政策只看重經濟貢獻，未真正把移工視為有家庭及成家育兒需求的「完整的人」。

一想到要將出生不久的女兒送回印尼婆家，女移工莉莎不禁紅了眼眶；這是她為了繼續在台灣工作，不得不的選擇。在台女移工四十五萬多人，有四成正值生育年齡，她們離鄉背井撐起台灣勞力需求，卻經常面臨懷孕歧視、雇主解約等遭遇，甚至有女移工選擇流產，滿腹辛酸。

印尼籍女移工莉莎原在台北某私人長照機構當看護工，幾年前認識在桃園內壢工廠上班的另一半，去年懷孕後挺著肚子無處可去，輾轉到桃園市群眾服務協會印尼移工庇護中心接受安置。數月前產下小名「內壢」的女兒；她要在五月間受訪隔周將小女嬰送回印尼，還幫數名留台打拚的移工姐妹將剛出生的孩子一起帶回印尼。

保母太貴 交失聯移工照顧

和莉莎相同遭遇的女性移工不少；一名安置在庇護中心的移工媽媽無奈地說，台灣保母費用「很貴」，一個月至少一萬五千元，根本請不起，有的媽媽會將孩子交由失聯移工或同鄉照顧，每月僅需五、六千元，但並非最好選擇，多數媽媽會把孩子送回母國，這樣就必須和孩子分隔兩地。

桃園市群眾服務協會推動懷孕移工媽媽援助計畫多年，用民間善款設置印尼移工庇護中心安置廿多名懷孕或產後需休養的移工媽媽；中心主任蕭以采表示，不少女性移工發現懷孕後，第一時間往往不是喜悅，而是擔心宿舍能否續住、雇主是否願意繼續聘用。

「很多人最怕的不是生小孩，而是接下來怎麼生活？尤其離開安置場所後，孩子怎麼辦？真正的考驗才開始。」蕭以采說，移工媽媽月薪大多兩萬多元，將孩子留在台灣托育幾乎負擔不起，若不是將小孩送回家鄉由娘家或婆家照顧，通常只有將小孩送到關愛之家，或託失聯的同鄉移工照顧。

欠缺保障 醫療問題令人憂

不過，關愛之家環境沒想像好，隨見不得光的失聯移工長大也欠缺保障，最令人擔憂的是醫療風險。蕭以采說，曾聽過寶寶高燒多日卻因照顧者擔心被查獲失聯身分而沒能第一時間就醫，導致孩子狀況惡化，「很多媽媽不是不知道危險，而是她們沒有別的選擇」，大部分照顧者根本沒有任何醫療或保母訓練背景。

移民署官員說，失聯移工脫離原有聘僱體系後，居留證被註銷、健保卡失效，食、衣、住、行都仰賴地下管道維持；他們大多不敢主動接觸政府機關或醫療院所，曾有個案懷孕後在山區自行生產，孩子後來出現腦部疾病，花費龐大，最後透過民間團體與醫療院所通報才獲協助。

「有不少移工懷孕後選擇人工流產」，移民署官員說，依現行制度，合法聘僱的外籍移工懷孕並不會喪失工作資格，雇主不得僅因懷孕而終止聘僱關係，但實務上不少移工並不知道擁有這些權益，仲介也未必主動說明，移工甚至誤以為會失去居留原因遭遣返，因此選擇人工流產。

來台十二年的印尼籍移工Yuli涉嫌在台仲介同鄉人工流產並販售處方墮胎藥「喜克潰」牟利，被檢方指揮移民署查獲，依違反藥事法等罪嫌聲押禁見，凸顯部分女性移工因懷孕衍生的地下醫療需求，及失聯移工長期存在的醫療與生活困境。

印尼移工庇護中心設有簡單的廚房，移工媽媽們能自己下廚料理。記者季相儒／攝影

政策介入 台灣要接住他們

獲安置在庇護中心的印尼媽媽們輪流煮著家鄉味，有人幫忙照顧小孩以便讓剛生產完的媽媽多休息幾個小時，有人教導初為人母的年輕同鄉如何餵奶、拍嗝，她們飄洋過海來台，沒有親人陪伴，只能相互扶持。

「同鄉女性組成的微型社會，撐起許多人最脆弱的時刻，只是民間力量終究有限」。蕭以采感嘆，台灣托育環境對移工不友善，也缺制度支持，儘管有雇主接受移工邊帶孩子邊工作，但這是極少數，多數雇主依舊擔心移工懷孕造成影響，讓「母嬰分離」成為移工媽媽不得不的選擇。

台灣移工愈來愈多，女移工懷孕問題與地下托育風險逐漸浮現，移工媽媽的托育課題，已是台灣勞動與社福制度須面對的現實。這群女性不是社會邊緣的陌生人，是照顧老人、撐起工廠產線的人，但在她們成為母親、最需要幫助時，能接住她們、協助她們的制度與措施卻遠遠不夠。