偷渡問題難解 學者：重罰人蛇集團 斬斷在地接應

「偷渡問題難以解決，但若台灣政府能縮短失聯移工禁止入國年限、赦免他們不能在台工作的身分，或許可以改善。」天主教會新竹教區越南移工移民辦公室主任阮文雄認為，政府要檢討失聯移工管理政策，但移民署國際及執法事務組組長姜霖說，如此會助長國內非法仲介氣焰，更等同變相鼓勵偷渡。

國立暨南國際大學東南亞學系副教授王文岳也不支持無條件特赦，因為此舉等同鼓勵移工失聯。他建議，政府可放寬永久禁止來台工作的嚴苛法律規定，考慮有條件的合法化或建立微罪轉正機制，變更來台的誘因。

王文岳認為，失聯移工若無犯罪紀錄，在主動投案、繳清罰鍰的前提下，給予一定冷卻期，讓移工未來能循「政府對政府」的正式管道重新來台，一來他們對台灣環境熟悉，再者在勞動力市場累積一定工作技能也有助於解決台灣缺工的問題。

「台灣要從跨國人口販運、跨境管理及國安治理層面來解決人蛇集團問題。」王文岳建議，海巡、移民署、警察等司法機關要合作及資訊整合，要加重人蛇集團刑責以提高非法入境成本，同時透過科技辦案來降低執法成本，以沒收漁船、吊銷執照、處理巨額罰鍰方式重罰船長、船主及載客司機等在地接應者，斷掉人蛇集團與在地接應者的連結。

王文岳指出，增加來台偷渡客刑度仍難以抵擋經濟誘因，對於需要賺取收入來改善家計的這些偷渡客來說，威嚇效果非常有限，政府必須從整體移工治理、執法的角度來解決問題，「保障合法、打擊非法，建立合法管道、提高非法成本，才可遏止失聯移工、非法工作等社會問題」。

姜霖說，二○二三年修正入出國及移民法，未經許可入境者的最高刑度從有期徒刑三年提高到五年，就是希望對偷渡客有嚇阻作用，但歷年案例都是處以數個月刑期。他說，非法偷渡來台原因不一，最主要還是與非法人蛇集團的猖獗高度相關；偷渡問題顯示整體移工環境、引進政策應重新檢視，尤其不少偷渡客都是先到大陸再轉來台灣，已非單純偷渡事件或非法工作問題，相關機關應共同加強海域執法並討論解方。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉說，依就業服務法規定，移工如果失聯被查獲，遣送回母國並管制永久不得再申請來台工作，但因他們國家部分地區人民仍缺乏工作機會，台灣薪資收入是其母國三倍或更多，他們又熟悉台灣環境，因此還是想冒險偷渡來台。目前全台有超過八十七萬名移工，但農業、營造業、製造業、科技業及家庭看護仍缺工，勞動部已請各目的事業主管機關針對各自產業別進行缺工調查，希望跨部會從源頭解決缺工及失聯移工問題。