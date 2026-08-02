阮⽂雄：幼時搭船逃難 海上驚魂37小時

天主教會新⽵教區越南移⼯移民辦公室主任阮⽂雄幼時遭逢越戰，搭船逃難。記者季相儒／攝影

「浪大到一直晃，快到台灣時，船家會逼迫跳船，如果不跳，就等著被抓。」偷渡客「阿光」親身經歷，讓越南淪陷後搭船逃難的澳洲籍越南裔神⽗阮文雄，感同身受地說「當然會怕，但為了生存，還是要這麼做」。

天主教會新⽵教區越南移⼯移民辦公室主任阮⽂雄幼年時期遭逢越南戰爭，一九七五年北越攻陷南越，他在朋友邀約下，決定搭船逃難。雖然，偷渡費用是朋友援助，但他也擔心失敗而成為沙魚餐點，只敢偷偷告訴母親，記得母親只回了一句「你去吧」，但最後沒成功。

多年來，阮文雄逃了七次都以失敗告終，四十多年前，一起捕魚的船主透露想帶妻小逃難，曾當警察的叔叔也表示願意同行，三人祕密找錢、買燃料和食物，挑選海象不佳卻對逃難最安全的颱風季出發，歷經卅七小時海上驚魂，幸運遇上挪威籍大船，救了船上五十六人。

親身歷險 勸同鄉別為賺錢偷渡

阮文雄說，從越南偷渡來台，必須先搭車到邊界，在森林裡摸黑走數小時，有些人會花錢買便宜船再出海轉搭大船偷渡，也有找人安排偷渡來台，「他們和我離開越南的方式差不多，但我不會為了經濟價值來冒險，只能說尊重他們的選擇」。

「他們都是為了賺錢才偷渡來台」，八年來每周到監獄輔導越南人並接觸過不少偷渡客的阮文雄說，在越南義安工作的月薪三五○至四○○美元，只要家裡有小孩，幾乎不管做什麼工作都賺不夠錢養家，台灣一天工資有一百美元，「多數都是在台灣成了失聯移工，被遣返後不能再來台，但為了賺錢，願意花大筆費用透過人蛇集團安排冒險偷渡來台賺錢，希望順利把小孩養大」。

「曾有越南受刑人跟我說，知道偷渡非常冒險，但為了生存，為了照顧孩子和家人，我願意犧牲。」阮文雄說，聽了對方的說法，他也不好再多說什麼，但他依舊會勸同鄉別冒險。

越南新住民「小花」接觸過的越南偷渡客年齡介於廿五至四十歲。她說，越南有仲介在臉書發文「有辦法可以來台灣，如果需要再私訊我」、「不用結婚，我有辦法把你安全送到台灣」，也有小仲介幫忙引薦從中賺取手續費，因此偷渡都要花上十五至廿萬元台幣。

「我總是跟同胞說，有很多方法可以賺錢，不要冒生命危險去賭命。」小花說，過去曾有船家發現可能已遭查緝人員鎖定而把偷渡客踢下海，也有許多偷渡客告知「仲介或網路招募講得好聽，聲稱來台一定有工作、會賺很多錢…」，但一上船才發現根本不是這樣，甚至「還沒上岸就被抓了」。