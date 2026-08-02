偷渡客遭人蛇多重剝削 移工政策失衡釀悲歌

宜蘭縣「金財滿八號」漁船李姓船主等五人涉嫌偷渡廿四名越南人，海巡署登檢查緝。圖／海巡署提供

打工天堂？生命煉獄？

電影「一代宗師」宮二對葉問說：「人不辭路，虎不辭山。」意指雖然各自在他鄉漂泊，但總會回鄉。對越南偷渡客來說，台灣是「打工的天堂」，也可能是「生命的煉獄」。

從越南偷渡來台，要先搭車到邊界，在森林裡徒步摸黑走數小時，再搭小船出海轉搭大船，付出高額費用，還要面臨人蛇集團恐嚇「不加碼就丟包葬身大海」的剝削。

失聯移工邊抓邊跑、愈抓愈多；監委認為，偷渡猖獗是我國移工政策失衡所衍生的現象。

「習慣在北部海域抓白帶魚的漁船，怎會突然南下抓烏魚？數度無漁獲更啟人疑竇。」海巡署偵防分署宜蘭查緝隊根據「船長欠債上億元」情資，攔截滿載越南籍偷渡客的漁船「金財滿八號」，赫然發現人蛇集團不但就地起價，還揚言不補差額就推落海，犯行惡劣。

漁船不捕魚 赴越南「接人」

男子李家豪在宜蘭地區經營漁船船隊，二○二三年走私觀賞用活體動植物出海被查辦；他向地下錢莊借錢，又積欠賭債，傳出負債上億元。前年秋末冬初，其所屬漁船突然將作業區從北部海域轉移到南部海域，捨棄家門口的南方澳魚場還多次空手而回，航行軌跡更出現在澎湖七美海域，原雇有大陸籍、菲律賓籍的合法船員也全換為越南籍，讓查緝隊直覺有問題。

去年三月，查緝隊截獲「越南某處」、「廿幾個人」關鍵訊息，研判可能要載送偷渡客；嚴密監控發現，漁船四月初在越南「接人」，四月中下旬將抵台，但抵達我海域外，竟在海上徘徊三天，查緝隊員許賀荏回憶「當時，不知道發生何事，船上糧食與用水是否足夠？偷渡客身體健康狀況如何？讓查緝隊感到憂心」。

抵台不進港 威脅要「丟包」

原來，人蛇集團未安排小船接駁登岸，已付了廿五萬元台幣的廿四名越南籍男女偷渡客差點被丟包海上；人蛇集團恫嚇「每人要額外支付十五萬元以便安排小船，不付款就丟下海」，也可選擇在近海跳海游上岸，「但距離海岸那麼遠，跳下海穩死」，當然，「直接開進漁港就是讓大家一起被抓」，看如何選擇。

偷渡客花了大錢，好不容易即將抵達「打工天堂」台灣，當然不想被抓，在考量自身安全及船家脅迫下，判斷打工一年半載可賺回來，透過在台親友付款。但李家豪未覓得接駁小船，船長李家銘最後直接讓船靠岸，被監控多日的查緝隊逮獲。

據調查，李家豪早和越南人蛇集團談好以一年一千五百萬元為代價，每月安排一次偷渡船來台，原想趁這次建立口碑，沒想到第一次就栽了，栽在定位追蹤漁船出入港的科技輔助辦案新法上。

宜蘭地檢署去年八月起訴李家豪等五人，指人蛇集團對偷渡客多重剝削，甚至罔顧人命，以推入海威脅弱勢，行徑惡劣，建請法院重懲；宜蘭地方法院今年四月廿二日判處首謀李家豪六年徒刑，其餘集團成員處一年兩個月至四年不等有期徒刑。

內政部統計，外國人涉犯「未經許可入國罪」人數近年有下降趨勢，若不含陸港澳地區，二○二三至二○二五年分別查獲一九五、一二七、一○九人，今年一至六月有卅七人；偷渡客國籍以越南籍最多，其次是印尼籍。

去年「金財滿八號」漁船載運偷渡客被查獲，靠岸後，移民署確認偷渡犯人別身分。圖／海巡署提供

逃跑打黑工 勞動條件惡劣

二○二三年二至四月間，台灣西海岸發現多具不明海上浮屍，監察院調查發現是越南偷渡客於疫情期間集資購船，經人蛇仲介協助從中國大陸福建沿海自駕直航偷渡來台，但卻不幸遭遇海難。偷渡來台除為償還積欠債務及親人團聚、維繫感情，根本原因涉及我國勞動市場供需不平衡。

監委指出，越南籍人士偷渡猖獗是我國移工政策失衡所衍生的現象之一，而來台移工逃跑轉而打黑工，不外乎是高額仲介費用的債務拘束、合法工作的薪資待遇低、勞動條件不友善、產業缺工致黑工薪資水漲船高等複雜因素。另外，移民署人力嚴重不足、查緝能量不佳，形成失聯移工「邊抓邊跑」、「愈抓愈多」情況。

勞動部勞動力發展署表示，台灣現有八十七萬多名外籍移工，印尼籍有卅二點九萬餘人、越南廿九點四萬多人、菲律賓十七點八萬多人、泰國七萬餘人，其中有九點四萬名移工失聯。

「我不覺得他們可憐，但是我一定會安全地將他們送回家鄉。」許賀荏說，許多偷渡者出於無奈，來台要冒隨時被人蛇集團推落海風險，遇查緝人員時也會拚命逃脫避免被遣返，但畢竟影響國安問題，相信各單位接獲偷渡客情資都會全力偵辦。