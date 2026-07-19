關鍵人物／王國基：綁匪頻改地點 直覺肉票出事

當年承辦警官、現已退休的王國基，對廿三年前的擄人勒贖殺人案仍印象深刻。記者石秀華／攝影

「歐陽榕到死也沒承認殺害盧姓女友人，也因為這樣才聲請釋憲。」當年高雄縣刑警隊副隊長、負責承辦全案的王國基回憶，歐陽榕社會歷練豐沛，心思縝密、狡猾，還養獒犬，膽識很大，他謊稱得知綁票案而趁火打劫的說法，在證據面前怎可能糊弄過關？

六十七歲的王國基已於兩年前屆齡退休，曾參與偵辦彭婉如案等重大刑案的他，對這宗發生在廿三年前的擄人勒贖殺人案仍印象深刻。

聲稱只要錢 初次約定理髮廳

他回憶，綁匪第一通勒贖電話使用「王八卡」，聲稱「人在我手上，我只要錢」，指定在某理髮廳付贖，因家屬熟悉他，也信任他，因此計畫由他先進理髮廳理髮，若更換付贖地點，他再潛入家屬汽車後車廂隨往，但因「綁匪」頻更換付贖地點，計畫未能執行。

他說，盧家是鳳山望族，盧女二哥認為歐陽榕和妹妹在交往，因此在盧女失蹤後，立刻懷疑歐陽榕涉案；警方調查發現盧女和歐陽榕碰面後失蹤，派員廿四小時監控歐陽榕，因綁匪多次更換付贖地點卻又沒出現，「我心頭一震，直覺肉票可能出事了」，報請檢方同意立刻逮人。

王國基回憶，當時警方根據種種跡證研判盧女已遭撕票，但歐陽榕家裡和浴室清得很乾淨，又否認涉案，在「死未見屍」狀況下，案情陷入膠著，後來改派三名資深老偵查佐借提偵詢，幾乎已窮盡辦法的他還對三人開玩笑「我們重案組搞三天問不出來，你們三個有能力問出來，保證一年不用再有其他刑事績效」，沒想到老刑警上場，真的奏效。

瞞著管理員 拜託幫忙搬屍袋

「歐陽榕堅稱在盧女意外死亡後，因擔心家屬責備才分屍、棄屍，否認殺人。」王國基說，警方掌握歐陽榕提著兩大袋重物丟棄，曾請管理員幫忙搬，管理員曾詢問「袋子裡是什麼？」歐陽榕未回答，大概歐陽榕擔心棄屍被發現，載著其他屍袋到仁武山區丟棄，但「冥冥中似有安排」，屍袋被竹子卡住而懸在半空中，否則可能被野狗叼走。

王國基說，檢警找到屍袋後，鑑識人員又把歐陽榕住處浴室內排水管拆掉，找到殘留屍塊等跡證，確定盧女在他家裡被肢解分屍。

王國基透露，盧女遭撕票分屍後，歐陽榕妻子的家屬曾報案稱，歐妻與女兒先前相繼死亡，希望調查是否詐保而對最親密的妻女下毒手，但因時間太久，當初兩起事件均以「意外死亡」處理，兩案最終不了了之。

「歐陽榕殺害肢解盧女丟棄，手段凶殘，家屬無不盼望『殺人償命』以還給死者公道，但盧女的二哥等不到歐陽榕槍決伏法就過世了，司法正義未得伸張。」王國基說，他看到報導才知道歐陽榕病死獄中，「死刑定讞遲未執行是國家的政策，但被害人何其無辜，正義無法伸張，對家屬是一輩子的痛」。