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女性收容人沒「衛生棉」引發霸凌？矯正署長：會保障基本需求

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審查監獄行刑法，民進黨立委范雲認為，女性收容人衛生棉使用不足，可能引發霸凌等問題，質詢是否可納入法條免費提供？矯正署署長林憲銘回應，修法還需要程序與時間，會先以內部行政作為保障收容人需求。

范雲表示，生理用品如衛生棉、衛生紙都是收容人的基本需求，有調查報導指出，女性收容人1天只能使用1片，如果衛生條件不佳，極容易感染及生病，還會造成監所的負擔，而有些家境不好的人，以抄佛經1萬字換取，讓衛生棉在監獄變成奢侈品。

范雲還說，據報導目前監所每2個月可換2包衛生棉，如購買的話一包是65元，收容人的平均勞作金是每月500元，但還要買牙刷、牙膏、衛生紙等其他衛生用品，如此就會犧牲掉生理用品，對於本身有困境的女性，不希因此處於更糟的處境。

范雲表示，矯正署是否可研議女性收容人的生理用品問題與實際的狀況是否有所落差，或是有無可能比照外國的例子，在監獄行刑法修法，讓女性免費取得衛生棉不必再額外購買？

林憲銘表示，一般監所都設有合作社，收容人可以自行購買，每個監所都有相關備用品，不會讓收容人有所欠缺，會維持她們的生活所需。

林憲銘表示，他本身在女子監獄待過，了解這個問題，如果將需求納入法案，還要靠修法完成，矯正署可從內部行政作為把問題鞏固住，一定會保障女性收容人的基本需求。

矯正署署長林憲銘。圖／聯合報系資料照片
矯正署署長林憲銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委范雲。圖／聯合報系資料照片

衛生棉 霸凌 范雲 監獄

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