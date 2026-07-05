官員：食安稽查 各縣市強度有落差

「油症事件是歷史教育、食安教育，更是食農教育，但台灣每次食安出問題就一堆批判，罵了後就沒了，然後每幾年就再度發生食安事件。」台灣油症受害者支持協會理事陳文彬說，多氯聯苯事件迄今四十七年，台灣從未認真檢討及省思食農教育問題，這是他覺得比較遺憾的地方。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，當年米糠油事件是製造過程因管路破裂導致多氯聯苯滲入油品，屬於加工製程出現問題，現今油品製造技術大幅進步，只要是依照現行食品工廠設廠標準、食品加工流程與管理規範設置的合法工廠，類似事件發生機率非常低，近年發生毒澱粉、假油事件多與原料或添加物有關。

葉彥伯表示，食品生產鏈結構複雜，雖然食安法規與相關標準已有明確規範，但追蹤與溯源資訊仍相當分散，尤其進口食品眾多，地方衛生單位未必能完全掌握流向資訊，容易讓食品供應鏈管理出現漏洞，而目前各縣市食安稽查強度仍存在落差，又面臨世代交替問題，早期累積的稽查技巧與經驗未必完整傳承，中央與地方皆面臨人力、訓練及經驗接班的挑戰。

葉彥伯認為，食安稽查要像「抓肉粽頭」，下游販售端規模較小、家數眾多，只在末端抽驗就容易流於被動，看不到問題全貌，也難以徹底解決，尤其部分供應商位於外縣市，若缺乏跨區域源頭管理，地方政府單靠末端查核效果相當有限，因此更需要透過稽查將上下游供應鏈串連起來。

他舉彰化為例，歷經多次重大食安事件後，已逐步建立上游資料建檔與追溯機制，對重要食品加工廠多有掌握。不過，上下游資料串接與供應鏈連結需投入大量時間與人力，其他縣市未必能做到。

葉彥伯說，近年食安問題多與食材及原料來源有關，容易引發消費者恐慌，影響層面廣大，新興食安問題還包括沙門氏菌、諾羅病毒等引發的食物中毒等，隨著全球化供應鏈拉長，食品問題的追蹤與風險管理難度持續提高。

台北醫學大學管理學院院長郭乃文說，台灣曾經歷經多起食品安全事件，衛生福利部食藥署也記取教訓，採多種防護措施，包括監測國際食安風險與通報、國內食品安全通報渠道食安專線，並有檢舉獎勵制度，鼓勵從業人員與民眾通報。

郭乃文認為，食品安全本來就是一個複雜且不易管理的問題，從材料、製造到儲存每個環節都要注意，建議政府要有充足的預算，從材料溯源、落實工廠稽查、對廠商的宣導、鼓勵通報等著手，逐步改善食安問題。