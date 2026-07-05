關鍵人物／梁再發：無法獲補助 對我不公道

「四十多年了，腿部總是反覆腫脹、流膿、噴血，當然也會疼痛，因為要用紗布裹著，所以根本沒辦法穿鞋子，站、坐都不能太久，無法正常工作也沒有結婚。」六十一歲的梁再發，揭開紗布露出腿部，紅腫、發黑，怵目驚心。

梁再發說，出現症狀時是國小六年級，剛罹病時腿部以下紅腫發黑，家人多次背著他到台北四處求醫，一趟花費起碼五千元，後來患部轉到膝蓋以下，還是沒看好，更慘的是家人沒為他申請登記為油症受害人，無法獲得相關補助，連低收入戶都不符資格，維持起碼的生計都有問題，「對我很不公道」。

梁再發與父母、兄嫂、姊姊等一家八口都中毒，姊姊受到的毒害甚至傳到下一代；他姊夫、八十歲的彰化縣福興鄉外中社區發展會理事邱顯裕說，除了岳父一家飽受煎熬，他第三個孩子滿月時夭折，妻子梁金菊四十多年了還走不出毒害陰影。

陰影還在 說一次就傷心一次

邱顯裕說，當年村民都到聚落的小雜貨店購物，包括散裝的米糠油；岳父每次抓魚回家，就由妻子用米糠油煎魚，後來，岳父一家人陸續出現皮膚長瘡並發出異味的症狀，當時不明所以，沒多久，岳父母即因病過世，周遭很多家戶也陸續傳出發病及死亡事件，搞得人心惶惶。

邱顯裕表示，當年他在外地打工而未受毒害，但妻子受到的毒害甚至影響到下一代，第三胎「生下來臉黑黑」，抱去看醫生才知道是有毒的米糠油造成，住院一個月，四處借錢才付得起醫藥費，但仍不幸在滿月時夭折。

「鄉下人到雜貨店打米糠油回家，哪知道吃了會生病？我們更不知什麼是多氯聯苯。」邱顯裕表示，一家子到現在或多或少還有後遺症，除了身體病痛，驟失親人的心理創痛更難以復原，「油毒殃及孩子讓妻子梁金菊相當難過，一直走不出這個陰影，每每被問及這段苦痛都不願再觸及，不說了，以免說一次就傷心一次」。

這起毒害，造成約兩千人罹病，數百個家庭生活受到影響，今年七十七歲的梁進元，境遇也很悲慘。

帶血紅疹 抹不掉的身體印記

梁進元回憶，當年也是父親帶魚回家，用雜貨店打來的米糠油煎食，他與妻子、嫂子、父母食用後都陸續發病，父母五十多歲就因肝硬化等病過世，還好當年老大、老二兩個孩子沒在家，老三吃了有毒母奶也夭折，老四則是遺毒造成的「黑寶寶」，多年以後症狀才消失。

「這是油症帶來的印記」，梁進元翻開衣領，露出背部帶血的紅疹說，「疹子三不五時就會冒出來」。

梁進元說起這段傷害持續迄今的往事，表情略顯無奈；他說，受害者長期承受身體及心理痛苦，卻始終沒有獲得應有的幫助與補償，「每年健檢都很形式化…唉，都過去幾十年了，再講也沒有用」。