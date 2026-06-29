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良民證網路申請新制7月上路 線上身分驗證繳費加速核發

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先透過個人化資料自主運用（MyData）平台完成線上身分驗證，並以信用卡或VISA簽帳金融卡線上繳費，下月21日起上路。

警政署表示，現行選擇臨櫃領件的網路申請案件，申請人僅需填寫申請資料即可送出申請，待領件時再進行身分驗證及繳費，常因申請人誤植身分資料，影響案件審查及核發進度；未來透過線上身分驗證機制，可確認申請人身分，由系統自動帶入基本資料提升正確性，減少人工輸入錯誤。

警政署統計，去年全國警察機關受理警察刑事紀錄證明申請87萬1277件，其中11萬8834件民眾於網路申請後未前往領件及繳費，占申請件數14%，增加行政作業負擔及造成行政資源浪費。警政署參考國內線上申換護照、地政電子謄本等政府線上申辦服務，均採完成身分驗證及繳費後始正式受理，調整申請機制。

警政署指出，選擇郵寄領件的網路申請案件，原即採行線上身分驗證及線上繳費機制，這次調整將

相同模式全面適用於所有網路申請案件；因MyData平台身分驗證服務是介接戶政國民身分證資料，僅適用於有戶籍國民，無戶籍國民及外國人因無法完成線上身分驗證，仍循現行臨櫃申請。

警政署提醒，民眾可多利用郵寄領件，受理的警察局完成製證後，將以掛號郵件寄至指定地址，民眾可免除往返警察機關之不便。

為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供
為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供

為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供
為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供

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