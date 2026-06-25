北市警22人職務異動 內湖、南港多名派出所長陞任

造成全國醫病關係緊張的醫美集團愛爾麗偷拍案，新北地檢署今偵結，依涉犯刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪嫌，起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、設備商謝金亨、愛爾麗蔡姓會計共5人。此外，謝男另有2名家人因協助滅證，被依湮滅證據罪嫌起訴。

2026-06-25 12:21