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北市警22人職務異動 內湖、南港多名派出所長陞任

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局發布最新人事異動，計有22名組長、主任、股長、督察員及派出所長調整職務，將於6月29日統一到任。

這波異動中，內湖分局防治組組長由警察局防治科查察股長蔡瑞騰接任；南港分局勤務指揮中心主任則由警察局民防管制中心業務股長陳瑞明調任。

異動名單如下：

1、警察局防治科查察股股長蔡瑞騰調任內湖分局防治組組長。

2、警察局勤務指揮中心督察員蔡兆卜調任警察局防治科查察股股長。

3、警察局民防管制中心業務股股長陳瑞明調任南港分局勤務指揮中心主任。

4、警察局後勤科警務正林伯勉調任警察局民防管制中心業務股股長。

5、大同分局警務員（第七序列）李連益陞任警察局行政科警務正。

6、保安警察大隊警務員（第七序列）顧軒庭陞任警察局後勤科警務正。

7、中正第一分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列）潘固楓陞任警察局後勤科警務正。

8、刑事警察大隊警務員（第七序列）楊樹炘陞任警察局後勤科警務正。

9、保安警察大隊警務員（第七序列）薛慶齡陞任警察局公共關係室警務正。

10、中正第一分局警備隊隊長施仁捷陞任警察局督察室督察員。

11、中山分局長安東路派出所警務員兼所長（第七序列）朱柏翰調任信義分局五分埔派出所警務員兼所長（第七序列）。

12、信義分局五分埔派出所警務員兼所長（第七序列）蔡維哲調任中山分局長安東路派出所警務員兼所長（第七序列）。

13、中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長（第八序列）沈上文陞任士林分局督察員。

14、北投分局關渡派出所警務員兼所長（第七序列）李昌祐調任中正第二分局廈門街派出所警務員兼所長（第七序列）。

15、士林分局翠山派出所巡官兼所長劉韋伶陞任北投分局關渡派出所警務員兼所長（第八序列）。

16、北投分局永明派出所巡官兼副所長張原銘調任士林分局翠山派出所巡官兼所長。

17、南港分局南港派出所巡官兼所長李弘翔陞任南港分局南港派出所警務員兼所長（第八序列）。

18、內湖分局內湖派出所巡官兼所長陳睿哲陞任內湖分局內湖派出所警務員兼所長（第八序列）。

19、中正第二分局泉州街派出所巡官兼所長黃炤楠陞任中正第二分局泉州街派出所警務員兼所長（第八序列）。

20、萬華分局大理街派出所巡官兼所長黃政維陞任萬華分局大理街派出所警務員兼所長（第八序列）。

21、內湖分局康寧派出所巡官兼所長鍾佳潔陞任內湖分局康寧派出所警務員兼所長（第八序列）。

22、士林分局山仔后派出所巡官兼所長蘭建榕陞任士林分局山仔后派出所警務員兼所長（第八序列）

台北市警察局。圖／聯合報系資料照片
台北市警察局。圖／聯合報系資料照片

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