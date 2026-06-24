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警廉跨域高峰論壇 蔣萬安期勉執法人員「乾淨警風、透明警紀」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市政府今在政大公企中心舉辦「警廉同心．榮耀傳承」跨域高峰論壇，台北市長蔣萬安勉勵警察同仁肩負執法、服務與保護人民的重要責任，更需要遵循專業素養與誠信價值，在複雜勤務環境中堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」。

上午的交流，約有300名市府警察及政風人員參與。警政署長張榮興致詞時指出，警察是正義的化身，期盼透過跨域交流，能有效引導警察同仁重燃投身警界的熱忱與初衷，深化品操與警紀的自我惕勵，形塑優良的警察專業廉潔形象。

廉政署副署長林炤宏表示，警察是維護社會安定穩定與繁榮的重要基礎，因此警政部門的廉能治理至關重要，他期許本次跨域論壇從廉政預防的視角出發，與警政機關攜手合作，協助警察在複雜多變的社會環境與利益誘惑中，精準辨識潛在的廉政風險。

這次活動由北市政風處及警察局共同主辦，論壇聚焦「清廉警政：論職業倫理在複雜環境中的引導作用」、「執法分際與職涯守護：區辨圖利與便民之界線」、「數位安全防護網：警政資安進化與職涯風險預防」等三大議題，並邀請國立台北大學犯罪學研究所周愫嫻教授、法務部廉政署鄧媛組長及中央警察大學行政管理學系吳斯茜副教授擔任主講人。

北市政風處長吳滄俯指出，廉能警政是城市治理的重要基礎，未來將持續協助市府團隊打造安全、透明、值得信賴的城市，並用專業守護市民、用廉潔守護未來，讓這份堅持，成為臺北市穩健前行的力量。

台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心出席「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇，蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執行複雜勤務環境中，要堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安上午前往政大公企中心出席「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇，蔣萬安致詞表示，警察同仁肩負執行複雜勤務環境中，要堅守廉潔底線、依法行政，實現「乾淨警風、透明警紀」，不要讓一件政風事件，打壞長久所形塑的警察專業廉潔形象。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（中）、警政署長張榮興（左二）、廉政署副署長林炤宏（右二）、台北市政府警察局局長林炎田（左一𠃍與政風處長吳滄俯（右一），上午前往政大公企中心出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（中）、警政署長張榮興（左二）、廉政署副署長林炤宏（右二）、台北市政府警察局局長林炎田（左一𠃍與政風處長吳滄俯（右一），上午前往政大公企中心出席台北市政府政風處、警察局共同舉辦「警廉同心 榮耀傳承」跨域高峰論壇。記者黃義書／攝影

蔣萬安 警察

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