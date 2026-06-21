關鍵人物／林依成：辦案被掌握 關心電話接不停

林依成在台中地檢署任檢察官期間，偵辦莊周文涉賭博、洗錢、組織等罪。記者陳宏睿／攝影

「辦案期間，我確實收到不少來自各界『關說』或『關心』的電話，但我秉持初心，加上台中地檢署支持，讓我能頂著壓力順利偵結起訴。」已轉任律師的林依成，還原當年偵辦莊周文案經過，坦言「承受極大壓力」。

莊周文放消息 知道何時要搜索

林依成說，全案是溯源洗錢水房才懷疑莊周文可能涉案，但消息很快外洩，為了避免口風比較不緊的友軍洩漏偵辦細節，他們故意釋出錯誤訊息避免偵辦步驟被對方掌握，但莊周文的消息管道多元，竟故意放出「我知道檢察官什麼時候要搜索」的消息，來表示神通廣大。

「偵辦期間的壓力是避免偵辦訊息外洩，啟動偵辦後才感受到真正的壓力。」林依成說，發動搜索當天，莊周文跑了，當時是消息外洩的結果，而沒多久，多名久未聯繫的昔日司法機關戰友紛紛致電邀約見面，「當時我就猜到是什麼事了」。

林依成坦言，行動前就知道莊周文的政商及刑事司法人脈，但直到發動搜索後才真正感受到其綿密的人際網絡，除了直接、間接的關心電話，還有好友想約他到文心森林公園「談一談」，且不諱言就是要談莊案，他斷然拒絕碰面，對方甚至分析他的人際關係，找到與他要好的某地檢署檢察長，想透過檢察長影響他，「檢察長嚴詞拒絕，且直到我將全案起訴之後才告訴我有這件事」。

逃亡時找關係 想藉投案換免押

林依成透露，莊周文逃亡期間，也透過關係來接觸願意主動投案，但條件是不聲請羈押，他當然沒有答應，所幸刑事局中部打擊犯罪中心幹員很爭氣，緝捕莊周文歸案。

「辦案步驟被掌握、啟動偵查後關心電話不斷，起訴後換成公訴檢察官承受壓力。」林依成說，與被偵辦對象鬥智鬥力，壓力確實很大，為了紓壓，他到健身房重量訓練或透過慢跑、皮拉提斯等運動來紓壓，「把壓力跟汗水一起排出，效果很好」。

林依成說，過去警方大概只有偵辦毒品案件才會運用毒品資料庫向上溯源，莊周文案是首次運用電信等三大資料庫勾勒出符合水房犯罪特徵、習性的態樣再展開查緝，檢警一開始也不清楚會溯源到莊周文，「偵辦莊周文案是一輩子難忘的經驗」。

「外界可能無法想像檢警偵辦全案所耗費的心力」林依成說，檢警踏出的每一步都想到各種可能狀況而展開沙盤推演，最後才能讓案件水到渠成。