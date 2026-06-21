辦大案牛步 審理延宕

莊周文（左二）二○二○年十一月落網，隔年初遭檢方以洗錢、賭博等罪起訴。記者陳宏睿／翻攝

「百億總裁」莊周文被控是博弈集團幕後金主，涉經手賭金一二三二億元、不法利益五九四億元，因豐沛的政商人脈，讓檢警在偵辦過程中充滿壓力。

他二○二一年三月被依違反洗錢防制法、組織犯罪條例及賭博罪嫌起訴，但因承審法官職務異動，迄今仍在準備程序。法學界抨擊審理牛步是司法行政怠惰，人民對司法信賴勢必受到侵蝕。

「我不是醫師，我是警察。」跪在觀音像前的「百億總裁」莊周文聽到這句話臉色大變；他知道逃亡生涯已結束，束手就擒。

行動曝光 莊周文搜索前逃逸

從事電解水業務機起家的莊周文，事業拓展到東南亞後與當地政府、皇室建立良好關係，曾獲馬來西亞「拿督」、柬埔寨「國家勛爵」、印尼大皇宮受封「印尼王子」，致富事蹟雖具傳奇色彩，但檢警瓦解一處跨境洗錢水房後，勾稽電信、金融、工商登記資料向上溯源，赫然發現他是博弈集團的幕後金主。

二○二○年八月十日，蒐證告一段落的檢警計畫收網，由時任台中地檢署檢察官林依成向法院聲請搜索票；當晚八時許，獲法院同意搜索，但沒多久，負責實施通訊監察的刑事局中部打擊犯罪中心幹員截聽到搜索對象彼此通知「明天不要來上班、明天休息、有人確診」。「搜索行動曝光，有人洩密了。」林依成最擔心的事發生了，果然，集團辦公室被清理過了，莊周文逃逸無蹤。

追蹤2月 觀音廟逮祈福的他

「新冠疫情期間，他沒有出境；他拖著價值廿萬元的行李箱在國內四處藏匿。」辦案人員雖接獲明確情資，但為了避免偵辦進度再遭洩露，僅核心幾個人知道「辦到哪裡」；不眠不休追蹤兩個多月，於十一月四日在台中市西屯區鎖定他的車輛，目擊他下車買咖啡，再監控他進入彰化市一間觀音廟，立刻包圍逮人。

時任刑事局中部打擊犯罪中心偵查正的黃哲偉回憶，他一進廟就發現莊周文跪在拜殿上祈福，他上前輕拍了對方肩膀，對方帶著笑臉說「陳醫師你也在這」，但聽到他答稱「我是警察」後臉色大變；「他身上帶著十七支手機，兩、三天就換一間旅店，但還是栽在一具慣用的行動電話上」。

檢警調查，莊周文早在二○○八年就經營「戰神娛樂城」的博弈網站，為增加獲利於二○一四年成立「ＧＰＫ線上博弈平台」經營公司對公司的業務，兩年後再廣泛招攬經營博弈網站的站主加入，還首創「轉換遊戲系統免轉錢包」功能，賭客只要在平台內一種遊戲儲值就可參與平台內其他博弈。

新力旺集團總裁莊周文從事電解水業務機起家，事業拓展到東南亞，還成為博弈集團的幕後金主。本報資料照片

線上博弈 不法獲利近600億元

該平台每月向站主收取版費，再依賭金損益與站主拆帳牟利，截至莊周文被查獲前，線上博弈平台有五三二名站主、五十四家系統供應商，經手賭金達一二三二億元，不法利益高達五九四億元。

二○二一年三月，台中地檢署依違反洗錢防制法、組織犯罪條例及賭博罪嫌起訴莊周文等卅二人，被羈押近四個月的莊周文雖辯稱「科技是中性的」，強調他是提供技術服務而非經營賭博網站，但法院裁定繼續羈押，六月十七日才交保，九月廿三日首度開庭進行準備程序，但因承審法官職務異動，迄今五年還在準備程序。

台中檢警二○二○年八月搜索新力旺控股集團辦公室等地點，查扣莊周文等涉案人名下的十三輛豪車。本報資料照片

減刑巧門 法院呼籲修正制度

全案原由台中地院法官林雷安擔任受命法官，林因生涯規畫辭掉法官，全案轉由葉培靚接受，葉以育嬰為由請假，法院又變更受命法官為黃奕翔；由於每次變更受命法官的法律程序又得重頭來過，今年初才又召開準備程序庭。

台東地方法院前院長唐光義說，依刑事妥速審判法規定，案件繫屬法院超過八年未審結，涉案被告可聲請「減刑」，若案件遲未審結而讓有罪被告獲輕判，這種變相替被告減刑的模式是否符合國人期待值得商榷；台中地院前法官江彥儀認為，法官因生涯規畫或個人發展異動合情合理，但若因此造成案情審理延宕讓司法正義打折扣，絕非國人所樂見；法界人士建議司法院應修正相關制度，避免出現這種企圖脫刑的巧門。

台中地院表示，莊周文案被告有四十七人，除一人審結，其他四十六人因所涉事實及法律爭點複雜，起訴、追加起訴及移送併辦案卷證物龐雜，先後因法官辭職、懷孕生產及育嬰而變更承審法官，均依分案規則辦理，如有無故遲滯未進行之情，會在研考時依相關規定稽催承辦股，積極妥適審結；目前全案已進行審理程序，詰問部分證人，因合議庭發現有再行準備程序、先行釐清部分事項的必要，因此才再開準備程序。