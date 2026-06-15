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警犬KENJI嗅出逾億毒品建功 方仰寧頒榮譽勳章研議比照警察晉升授階
今天適逢警察節，為感謝警察維護治安、交通及為民服務的辛勞，新北市警察局長方仰寧至刑大、保大、交大、婦幼隊、捷警隊及警犬隊慰問。警犬「KENJI」日前憑敏銳嗅覺破毒品工廠，阻止約48萬顆喪屍煙彈流入市面，方仰寧也頒贈榮譽勳章表揚KENJI。
日前警犬「KENJI」於專案勤務中，憑藉敏銳嗅覺協助查獲億元級毒品工廠，成功阻止約48萬顆喪屍煙彈流入市面，展現警犬在打擊犯罪及維護治安工作上的重要價值。方仰寧慰問各單位後，特地前往警犬隊關懷領犬員及服勤警犬，感謝警犬隊長期協助偵查、緝毒、爆裂物搜索及活動維安，與警察共同守護社會治安。方仰寧也特別頒贈榮譽勳章，表揚KENJI於緝毒工作中的卓越貢獻。
方仰寧表示警犬不僅是執勤夥伴，更是警察團隊的重要戰力，在毒品查緝、爆裂物搜索及重大刑案偵辦等工作屢建奇功。未來警察局將持續挹注照護、醫療及專業訓練資源強化警犬隊整體戰力，提供警犬最完善的照顧與堅實的後盾。同時也將建立警犬榮譽表揚機制，對於執勤表現優異或有特殊功績之警犬，研議比照警察人員晉升授予專屬榮譽階級，以表彰其對警政工作的忠誠奉獻與卓越貢獻，讓每一隻警犬都能獲得應有的肯定與榮耀。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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