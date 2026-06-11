高雄珠寶展爆槍擊挾持？ 警實兵反恐演練逼真

高雄市警局今天在前鎮區「SKM Park Outlets 高雄草衙」及高雄捷運草衙站，舉辦「115年靖勇專案」實警演練，模擬大眾運輸系統及人潮聚集處所發生危安事件，出現歹徒持械搶劫、開槍擊傷民眾並挾持人質，甚至遺留具殺傷力的爆裂物，以強勢戰術攻堅，營救人質，場面逼真。

這場實警演練，模擬3名具軍事背景歹徒趁「2026高雄國際珠寶展」期間，持械搶劫、開槍傷人並挾持人質，警方以貼近真實情境方式，檢測參演單位的實兵演練。

警方表示，這場演練由市警局副局長蔡文峰主持，前鎮分局負責執行，針對大眾運輸系統及人潮聚集場所的危安事件，測試城市防衛韌性。全程由內政部警政署警政委員張樹德率隊督考。

演練內容設定歹徒策劃精準劫案，當場擊傷見義勇為民眾並挾持人質，現場更遺留具高度殺傷力的爆裂物。警方啟動3階段應變，先由百貨安管中心通報110，前鎮分局快打警力迅速趕抵，並協同小港分局、捷運警察隊及航警局高雄分局封鎖交通要道，防堵歹徒往機場或捷運逃竄，緊接開設前進指揮所，以無人機空中監偵鎖定歹徒、攔截接應車輛，並由保安警察第一總隊維安特勤大隊、市局特勤中隊及談判組協同攻堅，順利救出人質，另由消防、衛生單位啟動大傷救護機制，刑事警察局防爆小組以機器手臂將爆裂物置入防爆筒後擊解，刑事鑑識中心完成現場採證。

演練後，張樹德對跨機關橫向通報、快速組合警力派遣及輿情假訊息澄清等應變給予高度肯定。

高雄市警局表示，未來將持續精進快速組合警力與科技圍捕戰術，深化與民間大型商場合作，全面強化高鐵、捷運、商場等公共場所安全防線。

高雄市警局今天舉辦靖勇專案實警演練，模擬歹徒持槍挾持人質。記者林保光／翻攝

高雄市警局今天舉辦靖勇專案實警演練，模擬歹徒持槍挾持人質，員警迅速到場制伏歹徒。記者林保光／翻攝