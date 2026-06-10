快訊

不知為何逆向…6旬女參加父告別式後遇車禍釀4死 親友：她開車時意識清楚

避免聯發科變處置股重演…金管會將縮短「關禁閉」時間 依股價升幅重修標準

漲價了！Uber更新會員方案 年訂閱漲至1990元、漲幅近66％

聽新聞
0:00 / 0:00

菜鳥警江承碩連破毒品案奪模範警察 朱道祥抱吉他開唱超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥（中），獨挑大樑自彈自唱「一鳴驚人」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥（中），獨挑大樑自彈自唱「一鳴驚人」。記者蔡家蓁／攝影

慶祝115年警察節，金門縣警察局今天舉行慶祝大會，除頒獎表揚模範警察、資深績優警察及義警、民防、義交等各類人員外，從警未滿6年的金湖分局偵查佐江承碩，去年接連偵破5起毒品案件，獲選模範警察；而擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，則在會後獨挑大樑自彈自唱40分鐘，成為今年警察節另一大亮點。

這場警察節慶祝大會由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持，包括立委陳玉珍辦公室主任董志謀、福建省調查處長馬忠亮、縣議員李養生、董森堡、王國代及金門地檢署主任檢察官葉子誠等人到場，共同向基層警察表達敬意。

今年獲警政署核定為機關模範警察的江承碩，目前任職金湖分局偵查隊，從警不到6年，但去年接連偵破5起運輸、販賣第一、二級毒品案件，並向上溯源查獲藥頭，同時偵破詐欺集團及多起加重竊盜案件，辦案績效亮眼，獲得警界肯定。

警察局指出，江承碩長期投入毒品與詐欺案件偵辦，展現年輕刑警的專業與韌性，此次獲選模範警察實至名歸，也象徵新生代警察逐漸成為維護治安的重要力量。

此外，今年共有服務滿30年、20年及10年的資深績優警察人員獲頒獎章，另有12名績優員警（工）、3名績優義勇警察、4名績優民防人員、3名績優義勇交通警察及1名績優志工接受表揚，肯定長期投入治安維護、交通疏導及協勤服務的辛勞與貢獻。

除頒獎外，警察局今年特別安排「藝文輕食饗宴」，讓平日肩負治安重任的員警暫時卸下工作壓力。其中最大亮點，莫過於身兼警察與音樂人雙重身分、領有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，一人自彈自唱約40分鐘，演唱多首耳熟能詳的流行歌曲，讓現場氣氛輕鬆溫馨，也獲得不少來賓好評。

據了解，朱道祥母親為排灣族人、父親祖籍江西，排灣族名為「拉馬耀」，平日執勤之餘持續投入音樂創作與演出，展現警察剛毅形象之外的人文底蘊。

副縣長陳祥麟表示，面對犯罪型態日趨複雜，警察除應精進專業能力，也應善用AI、數位科技及無人機等新工具提升偵防效能，並結合各界力量共同維護治安。他也肯定警察局在防詐、打詐工作上的努力，期許持續超前部署，遏止新興毒品蔓延。

警察局長黃壬聰表示，警察局將持續展現打擊毒品、詐欺、酒駕及毒駕的決心，近期包括偵破古墓盜掘案，以及查獲大型桌遊館、麻將館涉嫌經營賭博場所等案件，都展現警方維護治安的專業與效率。

慶祝115年警察節，金門縣警察局今天舉行慶祝大會，其中從警未滿6年的金湖分局偵查佐江承碩，去年接連偵破5起毒品案件，獲選機關模範警察。記者蔡家蓁／攝影
慶祝115年警察節，金門縣警察局今天舉行慶祝大會，其中從警未滿6年的金湖分局偵查佐江承碩，去年接連偵破5起毒品案件，獲選機關模範警察。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，局長黃壬聰（左三）跟與會貴賓與警友會幹部合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，局長黃壬聰（左三）跟與會貴賓與警友會幹部合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，在會後獨挑大樑自彈自唱40分鐘，成為今年警察節另一大亮點。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，在會後獨挑大樑自彈自唱40分鐘，成為今年警察節另一大亮點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟（中）頒獎，副局長蘇有義（右）獲得服務30年警察獎章。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟（中）頒獎，副局長蘇有義（右）獲得服務30年警察獎章。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，頒獎表揚績優員警。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局今天舉行慶祝大會，頒獎表揚績優員警。記者蔡家蓁／攝影

金門 警察

延伸閱讀

黃偉哲表揚模範與績優警察 代表185萬市民感謝南市警察守護治安、交通

台中表揚模範警察 市府調高勤務加成最高每月增3880元今入帳

桃園表揚警政楷模！警眷上台分享榮譽 張善政：辛勞付出

不是總統！陳其邁出席警察節活動 親曝最怕接到2個人電話

相關新聞

新竹氣爆2死2傷火調報告曝 瓦斯漏氣自動警報器有無裝設陷羅生門

新竹市東區高翠路一處便當店昨凌晨發生嚴重氣爆意外，釀兩死兩傷。對此，新竹市消防局今公布火災調查與現場勘察進度，火調人員於事故現場順利清理出該便當店所使用…

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視「辣新聞152」節目和臉書指中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院判周女、民視連帶賠償趙200萬元，周女單獨賠償20萬元；民視支付趙205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地方法院審理，今判周女應給付民視150萬元。可上訴。

高雄溪水暴漲2怪手司機困沙洲 橡皮艇頂激流救援畫面曝

高雄市六龜區濁口溪河床今下午溪水暴漲，兩名怪手司機在進行疏浚作業時來不及撤退。兩人受困於沙洲動彈不得，經高雄市消防局救難人員出動橡皮艇強渡激流，於下午4時10分成功將受困人員全數救回岸上。

持觀光簽證下田當農工 雲檢破非法仲介集團牟利逾百萬

雲林地檢署偵破一起非法移工仲介集團案件。50歲蔡姓男子涉嫌自2023年底起，以觀光簽證引介泰國籍人士來台，安排至雲林、彰化等地農田、果菜市場及農產行從事農務工作，並收取仲介費及租金牟利。檢警循線查獲蔡男等4人到案，今偵查終結，除涉案泰籍女子已遣返回國外，其餘蔡男等3人依違反就業服務法提起公訴。

板橋溪洲國小畢典預演驚傳火警 師生緊急疏散無人傷

新北市板橋區溪洲國小今天下午進行畢業典禮預演時，活動中心樓梯間突然竄出白煙，校方立即啟動校園安全應變機制，緊急疏散現場約300名師生。消防人員獲報到場後迅速撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因仍待進一步調查釐清。

南投烏溪暴漲3工人受困 消防從國道上垂降6層樓救人

受滯留鋒面及西南風影響，各地出現雨勢，南投草屯等地今天斷續有短延時強降雨， 3名工人近午時於國道6號下方的烏溪溪床巡視工地、加固設施時，因溪水暴漲一度受困溪床，經消防人員從國道上垂降吊掛救援，3人未受傷平安獲救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。