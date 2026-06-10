菜鳥警江承碩連破毒品案奪模範警察 朱道祥抱吉他開唱超吸睛

慶祝115年警察節，金門縣警察局今天舉行慶祝大會，除頒獎表揚模範警察、資深績優警察及義警、民防、義交等各類人員外，從警未滿6年的金湖分局偵查佐江承碩，去年接連偵破5起毒品案件，獲選模範警察；而擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，則在會後獨挑大樑自彈自唱40分鐘，成為今年警察節另一大亮點。

這場警察節慶祝大會由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持，包括立委陳玉珍辦公室主任董志謀、福建省調查處長馬忠亮、縣議員李養生、董森堡、王國代及金門地檢署主任檢察官葉子誠等人到場，共同向基層警察表達敬意。

今年獲警政署核定為機關模範警察的江承碩，目前任職金湖分局偵查隊，從警不到6年，但去年接連偵破5起運輸、販賣第一、二級毒品案件，並向上溯源查獲藥頭，同時偵破詐欺集團及多起加重竊盜案件，辦案績效亮眼，獲得警界肯定。

警察局指出，江承碩長期投入毒品與詐欺案件偵辦，展現年輕刑警的專業與韌性，此次獲選模範警察實至名歸，也象徵新生代警察逐漸成為維護治安的重要力量。

此外，今年共有服務滿30年、20年及10年的資深績優警察人員獲頒獎章，另有12名績優員警（工）、3名績優義勇警察、4名績優民防人員、3名績優義勇交通警察及1名績優志工接受表揚，肯定長期投入治安維護、交通疏導及協勤服務的辛勞與貢獻。

除頒獎外，警察局今年特別安排「藝文輕食饗宴」，讓平日肩負治安重任的員警暫時卸下工作壓力。其中最大亮點，莫過於身兼警察與音樂人雙重身分、領有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，一人自彈自唱約40分鐘，演唱多首耳熟能詳的流行歌曲，讓現場氣氛輕鬆溫馨，也獲得不少來賓好評。

據了解，朱道祥母親為排灣族人、父親祖籍江西，排灣族名為「拉馬耀」，平日執勤之餘持續投入音樂創作與演出，展現警察剛毅形象之外的人文底蘊。

副縣長陳祥麟表示，面對犯罪型態日趨複雜，警察除應精進專業能力，也應善用AI、數位科技及無人機等新工具提升偵防效能，並結合各界力量共同維護治安。他也肯定警察局在防詐、打詐工作上的努力，期許持續超前部署，遏止新興毒品蔓延。

警察局長黃壬聰表示，警察局將持續展現打擊毒品、詐欺、酒駕及毒駕的決心，近期包括偵破古墓盜掘案，以及查獲大型桌遊館、麻將館涉嫌經營賭博場所等案件，都展現警方維護治安的專業與效率。

慶祝115年警察節，金門縣警察局今天舉行慶祝大會，其中從警未滿6年的金湖分局偵查佐江承碩，去年接連偵破5起毒品案件，獲選機關模範警察。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，局長黃壬聰（左三）跟與會貴賓與警友會幹部合影。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，擁有街頭藝人證照的巡佐朱道祥，在會後獨挑大樑自彈自唱40分鐘，成為今年警察節另一大亮點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣警察局今天舉行慶祝大會，由副縣長陳祥麟（中）頒獎，副局長蘇有義（右）獲得服務30年警察獎章。記者蔡家蓁／攝影