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民眾黨提修法...警察問人犯「不准上銬」 潛藏員警人身安全、脫逃問題

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
民眾黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

民眾黨修正刑事訴訟法部分條文惹議，其中第98條增訂準用第282條「訊問不得拘束身體」的規定，意指未來檢察官訊問、警察詢問被告一律不得上銬、腳鐐等戒具，但引發人犯脫逃、警察人身安全疑慮等問題。

刑訴法第282條規定「被告在庭時，不得拘束其身體」，民眾黨團認為現行規定只限於審判，至於偵查中卻無適用，而增訂於第98條，要求偵查中訊問也準用不得拘束身體的原則。

然而，刑訴法第100之2條本就讓司法警察官、司法警察詢問犯罪嫌疑人時，準用訊問規定，意指警察詢問時也不得拘束嫌犯身體，不能上銬或腳鐐等戒具。

法界人士指出，歐洲、美國、日本皆沒有明確禁止拘束人身自由，而是得看個案狀況而定，只要不違反比例原則，有必要就可以上銬。我國現行法律也僅明文在法庭內必須解開戒具、不得拘束；若規範警察詢問「一律不得上銬」，實務上運行會有問題。

他說，法庭、偵查庭關起門是密閉空間，也有法警戒護，被告身體未被拘束也不易有安全或脫逃疑慮，但是警方詢問人犯，通常是在開放的辦公室，且與被告距離接近，一旦對方企圖攻擊，桌上的筆也能成為武器，警員難以躲避，人身安全有所疑慮。

再者，嫌疑人犯案剛被逮捕至警局，情緒最為激動，詢問時不得拘束身體，也有自傷的風險，或是增加脫逃的可能性。法界人士說，不得拘束身體的規定是為保障人權，立意良善，但必須有足夠配套措施，警局空間設備符合需求，才能明文規定「一律」不得上銬。

警察 民眾黨

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