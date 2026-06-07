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學者：人本交通轉型 單點思維釀風險

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲林伯驊／台南報導

「政府改善交通安全措施很像拼裝車，急於拿出成績向社會交代，導致法規無法完善，執行時說服力也不足，最後又妥協民情。」台南市人本交通促進協會理事長林詠軒直言，規定沒訂好、設施做不好，要大家如何遵守？

「不是隨便放塊石頭在那邊就說是庇護島」，林詠軒說，頻傳車輛轉彎開上庇護島的原因就是設計不夠妥善，設計前未做行車軌跡驗證，而原有分隔島切開畫設斑馬線的鋒利斷面恐釀行人受傷。此外，路口大量增設行人專用時相雖友善行人，但若未視路網規畫適當的號誌管制方式或在小路口設置，會造成車輛鑽入小巷的新問題，「別要求地方每年挑出幾個新路口，當作獻給中央的績效」。

林詠軒表示，交通部去年頒布道路規畫指引其實只是整合法規，但卻沒解決各規定間的矛盾。以路邊機車格畫設方式為例，依「市區道路及附屬工程設計規範」應畫寬度最小零點八公尺，但依道路交通標誌標線號誌設置規則可畫一至一點五公尺，形成「同樣設施，各地不一樣」矛盾，「行政院太急於拿出改善成績來跟社會交代」。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥也說，近年交通改善逐漸朝「人本交通」轉型，但不少工程仍停留在「單點式」思維，斑馬線退縮或設置庇護島若未整體檢視路口條件反而衍生新風險，而庇護島夜間照明不足，也易發生車輛撞擊事故。

鄭永祥認為，提升路口環境安全，可從標線與車道「空間」，與交通號誌「時間」雙重錯開著手，讓人車分流通行，但這類措施勢必影響交通車流效率，需要用路人逐步適應與理解，「安全與效率間本來就需要取得平衡」。

改善工程持續推進，路口事故率為何未顯著下降？鄭永祥認為，車道過寬、汽機車混流、轉彎與直行動線交織都是增加車禍事故風險因素，當駕駛行經路口未減速、行人風險意識不足就讓改善效果打折，因此，除路口應朝「減速」與「分流」方向設計，更要搭配教育宣導與執法，才能形成完整防護網。

「駕照考試與教育內容也難以即時反映各地變化」，鄭永祥建議中央應建立跨縣市交流與整合機制，避免「各自為政」，影響整體交通安全，要真正翻轉交通文化須工程、教育、制度長期並進，才能共創社會交安共識。

交通部 行人 行人地獄

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