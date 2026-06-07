關鍵人物／余志祥：制度缺失的痛 經歷過才懂

「女兒傷勢嚴重，接到醫院電話即知難以恢復生命跡象，我只能忍痛決定讓女兒安然離去；我趕到醫院，抱著她痛哭了一場。」余志祥說，他因悲傷過度而暴瘦十多公斤，「兩歲八個月的生命戛然而止，留下家人無盡哀痛」。

「為什麼是我女兒，這是每個遭逢變故的人都會問的一句話。」余志祥坦言，在靈堂上見到肇事者時內心憤怒，曾想動手，但最終選擇隱忍克制，因為不想讓女兒的事故失焦。

「眼淚哭乾了，日子還是要過；我內心的傷痛從未真正消失，只是學著把難過化為堅強。」余志祥不諱言至今情緒仍會受影響，只能慢慢調整，讓生活逐步回到軌道。他說，事發初期常夢見女兒，近期更夢到她說想要新書包，「可能想上學了」，隔天便替她準備了一個新書包。

女兒短暫生命 成為改革力量

余志祥說，過去對交通事故新聞多半匆匆一瞥，直到親身經歷才真正理解制度缺失帶來的沉痛代價。喪儀期間，多個公民團體前來關心，讓他開始投入公共議題，籌組協會、參與倡議，「希望讓女兒短暫的生命轉化為改革的力量，而不只是單純離去」。

「台灣交通環境雖有進步，但改善速度仍不足，政府應展現更強的公權力保障用路人安全，避免憾事重演。」余志祥強調，交通議題不應只聚焦行人，行人只是眾多用路族群之一，但社會對交通安全仍缺乏系統性認識。

他認為，強勢與弱勢是相對的，不同情境下的機車騎士、汽車駕駛甚至乘客都可能成為風險承擔者；「人本交通」強調以人為核心，談交通應從整體用路環境出發，透過工程、教育及執法等多面向改革，整合數據、工程及政策加速推動，才能有效降低事故風險，避免悲劇重演。

回家「告訴」女兒 交通改善了

「家中女兒的物品未曾移動，骨灰也請回家安奉，她好像從未離開過。每次參與交通會勘也會告訴她台南又改善了哪些地方。」余志祥表示，投入交通改革是為彌補無法挽回的傷痛，也希望逝去的生命都能成為推動社會前進的動力。

「每次談女兒事故，都在撕裂傷口、在傷口上撒鹽，但我選擇站出來就是讓更多人理解交通問題。」余志祥迄今仍持續為改善交通努力。