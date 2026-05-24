保險業多重防線抓漏 揪異常投保

「詐保案在國內外屢見不鮮，但制度漏洞已愈來愈少。」銘傳大學資訊應用與金融保險學系兼任副教授盧榮和表示，業務員是預防詐保的最重要第一道關卡，若認識不久甚至由被保險人主動投保且保額偏高，就應視為高風險警訊。

盧榮和舉南迴搞軌案為例，嫌犯幫外籍配偶投保上千萬元保險就很可疑，而經濟能力與保額是否相符也是重要判斷指標；現行保險法律制度設有多重防線，被保險人必須知情並親自簽名，未成年人須由法定代理人代簽，受益人設定上多數保險公司會要求須具備配偶或親屬關係，指定無關係者常會被限制保額或直接拒保，以降低道德風險與不當誘因。

盧榮和說，詐保案件集中投保意外險，因意外險保費低廉，最符合低成本、高報酬的犯罪動機。實務上理賠申請時間亦是判斷線索，熟悉法規的詐騙者可能刻意延後申請降低被查核風險。

盧榮和說，為強化防弊，主管機關近年持續加重監管力道，例如在核保或招攬過程未落實親簽或查核程序，保險公司將面臨高額罰鍰，單一案件罰款卅、六十萬元，甚至會導致主管機關對保險公司不信任，進而影響到公司治理，這讓業者在核保標準上較過去嚴格許多。

三商美邦人壽經理林志宸說，核保規則最重要的就是業務員，一定要親自看到要保人與被保人親自簽名，如果發生仿冒簽名，就是業務員在第一線把關出現問題；短時間內投保多家保險公司高額意外、壽險，也讓保險公司在風險掌控更為複雜。

林志宸指出，目前保險業已建立跨公司電腦資料連線與交換機制，可掌握同一人近期投保情形，出現異常投保行為，契約部門會主動示警，並進一步查證，必要時可拒絕承保。

林志宸直言，若業務員的招攬沒問題，要保人也付了保費且沒有什麼體況問題，基本上不會拒保，因為「保險公司不可能先認為是有意圖要犯罪」，但為能最大程度避免犯罪，保險公司通常會讓要保人知道各公司有「電腦連線」，並直接詢問客戶為什麼同時買這麼多家？為什麼不在同一家買多點保額就好？若無法提出合理理由，會直接表明不願承接。

林志宸表示，為詐領保險金而殺人，保險公司可依法拒賠，即便事後才發現，也可透過法律途徑追回已給付的金額。