鑑定各自為政 全民公審釀亂象

「南迴搞軌案被告李泰安已刑滿出獄，但陳氏紅琛到底是怎麼死的，始終沒有定論；媒體辦案、全民公審亂象更是廿年來沒有改變」，民間司法改革基金會執行長李明洳明確點出「司法困境」。

李明洳表示，南迴搞軌案從偵查到審理，兩組法醫對陳氏紅琛死因有不同見解，主要就是台灣在司法鑑定領域「各自為政」，調查局、刑事警察局、法醫研究所各擁自己的軟硬體。

她舉例說，ＤＮＡ與尿液檢測定有標準，但實驗室的設置、標準品的購置卻缺乏統一規範，二○二二年曾將三級毒品驗成二級就是最大的烏龍，也讓當年再審率衝高。

李明洳說，二○一七年司改國是會議曾提出設立獨立司法科學機關的建言，即統合各大偵查機關鑑定量能，「至少多一個第三方機關可以降低冤錯發生的機率」，不過喊了八年，迄今仍只聞樓梯響。還有測謊儀顯示的生理數值是否能代表證詞的證據力？近幾年在司法界討論不休，司改會曾與司法院合作推動修法，試圖排除測謊的證據能力，但因法務部立場保留，卡關至今。

「偵查大公開的亂象也是廿年沒有多大改變。」她說，南迴搞軌案偵辦期間，媒體報導幾乎與偵查進度同步，「泰安休息站」更讓李家人成為國人注目焦點，最近的柯文哲案也發生如此亂象。不過，台灣司法史上有太多例子顯示，經交叉詰問與審判後，法院最終認定與檢察官最初指控完全不同，但因「偵查大公開」，「被告有罪」的既定印象深植民心，對被告相當不公平。

她舉例，媽媽嘴老闆呂炳宏，在案發第一時間被社會塑造成殺人犯，影響整個生活，即便之後司法還給清白，但被貼的標籤根本撕不掉；剴剴案中的社工，即便部分指控不確實，民眾心中也早有「邪惡」汙名，完全不可逆。

針對李泰安辯護律師吳漢成表示「限期破案往往會造成冤獄」，並舉蘇建和、江國慶等案為例，呼籲落實無罪推定原則，李明洳說，偵查不公開牽涉偵查機關績效制度，怎麼修法好像都搔不到癢處，但這幾年至少落實無罪推定的倡議已在媒體上獲重視，媒體報導重大刑案時多會標註「未經判決確定前應推定為無罪」等字樣，這是無罪推定教育努力很久的成果。