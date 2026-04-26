專家：整合監控 才能快速應對犯罪

台北市監視錄影系統多，若能導入AI去偵測臉孔、動作、特定危險物品，就能達到預判效果，但關鍵在於執法範圍。」中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，台鐵、北捷各有不同權責單位，若無法充分協調或整合，即便導入具高科技的巡邏機器人，還是需要監控處理單位負責。

張文案震驚各界，北市府將地下空間通訊是否暢通、跨轄支援能否即時整合、捷運與公共場所警力不足、固定監視器死角…均列入檢討方向，試圖整合成及早發現異常、快速判斷通報、警力迅速進場的應變鏈，台北市長蔣萬安則要求各單位在思考公共安全時應評估在適當場域運用機器人輔助第一線人力。

目前捷運警察二○三人，其中一六八名外勤負責一一七個站體及每天超過兩百萬人次的人流，只能以交錯方式編排勤務，無法預判案件會發生在何時、何地、何處，在提高見警率的同時也壓縮員警執行其他勤務。

「機器人發現異狀，後續排除及警示都需高度專業判斷，也是科技無法取代人力之處。」鄭瑞隆認為，類似的巡邏機器人必須搭配現代AI智慧才得以發揮作用，「如果只像掃地機器人，對於預防也不具效果。」他說，安全不能有空窗期，特別是大眾運輸節點，應盤點現有警力及保全等資源建立合作平台，才能發揮預警及攻擊當下疏散、逮捕的作用。

台灣智慧安防工業同業公會理事長許家雄表示，美國研究顯示採用類似巡邏機器人或監視器只能預判百分之五十至六十的狀況，「如果犯嫌刻意藏匿武器、刀械，機器也難以偵測辨別」，還是要由監控的人去觀察、鎖定，「建構整合性網絡架構更重要」。

他舉美國處理校園槍擊案為例，是以全面性的安全網出發，首先要考量如何阻擋歹徒逃竄及阻止下一波攻勢，因為整合了安全網，所以能夠鎖定歹徒路線，並利用門禁、空間性去受限行動，同時斷絕與一般民眾的接觸可能性。

許家雄強調，對於孤狼式的恐怖攻擊，世界各國都採提前防範，科技只是輔助，追根究柢還是要資源共享，「如果事件發生後再通報警方前來，這段期間再花時間消化資訊量，歹徒很可能在幾分鐘時間內就發動下一波攻擊」。