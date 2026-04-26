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關鍵人物／未領槍衝現場 鄭文學：怕一耽擱就晚了

聯合報／ 記者廖炳棋／專訪
北市中山警分局偵查隊長鄭文學指出，張文是一個遇到挫折就放棄的人。記者廖炳棋／攝影
北市中山警分局偵查隊長鄭文學指出，張文是一個遇到挫折就放棄的人。記者廖炳棋／攝影

「衝出分局大門，刺鼻硝煙味撲鼻而來，我驚覺在北車放煙霧彈的歹徒跑到這邊了，率隊衝至兩百公尺外的誠品，目擊機車騎士倒地、頸部鮮血直流…」北市中山警分局偵查隊長鄭文學至今仍然納悶，連續縱火、殺人，做出那麼多讓人震驚的事卻什麼都沒帶走、什麼也沒得到，到底為什麼？

鄭文學回憶，當天接連接獲林森北路停車場火警報案就直覺是縱火，不久，北車遭施放煙霧彈，當時他們已確認的縱火犯嫌張文也可能是丟煙霧彈犯嫌，立刻派員到桃園張文父母的住處調查，不料，突然傳來救護車呼嘯而過，接著接獲誠品南西店出事的通報，雖提到「持刀、煙霧彈」，但他來不及攜裝備就奔赴。

「我知道有人受傷，且事件還沒結束，愈早趕抵愈好；未必是為了逮人，可能是為了先疏散群眾、先擋住下一個傷害。」鄭文學說，他很清楚耽擱領槍時間就晚了，「如果真是隨機砍人，我不知道會不會又有人受傷，領完槍再趕往現場，一切都可能結束了」。

「我當然也會怕，因為我有家人。」鄭文學透露，這是他第三次碰到這種場面。第一次是當派出所副所長時遇到割頸案，一次是當所長時遇到槍擊案，這是第三次；「等想清楚再動身就太慢了」，但他並非憑藉一腔熱血就往前衝，他知道現場會有制服警察，支援員警也會很快趕到。

沒想親逮犯嫌 工作需要分配

他說，從沒把「親自逮捕犯嫌」當成首要任務，驅動他的是「幹部去到現場可以做更多事」，去分配誰負責疏散、誰封鎖、誰守側門、誰跟救護車、誰調監視器、何處需要支援，這些事總要有人領頭。因此，他雖目睹倒臥路旁的機車騎士頸部噴血，但得知有員警已追入誠品，立刻要求隊員守所有出入口，並率員到後門堵人。

見人躺臥血泊 盼不再是無辜者

沒想到一到後門就看到一人躺臥血泊中。「我心頭狂跳，祈禱著別再是無辜百姓。」鄭文學回憶，當時搜尋墜樓者身上證件無所獲，拍下墜樓者臉部傳回偵查隊人臉辨識，沒多久頂樓就傳來呼喊，聲稱已找到張文留下的刀具、裝備及證件，這才確認墜樓者是張文。

他說，真正讓他比較有感的是案發隔天，媒體、網路、民眾、民代各種看法湧至，質疑被放大，不再只是辦案，未來處理類似事件應在「讓民眾安心」的說明多琢磨。

桃園 張文 縱火 隨機殺人事件

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