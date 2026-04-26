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張文縝密計畫 隨機砍人衝擊首都防線

聯合報／ 記者廖炳棋／專題報導
北捷隨機攻擊案釀四死十一傷，余家昶捨命攔阻，案發後各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念（圖）。如今留下見義勇為紀念碑。本報資料照片
北捷隨機攻擊案釀四死十一傷，余家昶捨命攔阻，案發後各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念（圖）。如今留下見義勇為紀念碑。本報資料照片

無差別攻擊 再現台北

去年十二月十九日周五傍晚下班尖峰時段，工作一周的人正準備放鬆的時刻，誰都想不到竟成了「恐怖之夜」。男子張文全副武裝丟煙霧彈、殺人，畫面透過社群平台散播，在全台上演無差別攻擊，震驚全台。

二○一四年鄭捷案發生後十一年，首都再次發生嚴重的公共場所暴力攻擊事件，公共安全網的大洞怎麼補，值得相關單位深思。

一名全副武裝男子，在台北車站地下連通道連丟數枚煙霧彈，各界還在納悶原因，他又出現在約一公里外的百貨商圈隨機砍人。他的動機與目的為何？尚未解答就在警方包圍時從高樓墜落身亡，留下諸多謎團。

這起發生在去年十二月十九日傍晚的事件，造成犯嫌在內的四人死亡及十一人受傷，是二○一四年鄭捷在台北捷運車廂內瘋狂砍殺造成四死廿四傷後，台北市最嚴重的公共場所暴力攻擊事件。犯下這宗暴力事件的犯嫌是時年廿七歲的張文，他在鄭捷案發生十周年時開始規畫，擬定「作案計畫書」並多次到犯罪現場勘查。

升高職個性驟變 不時說殺人

檢警調查，張文國中升上高職時性格突然轉變，不時說出「殺人、要是我就把他殺了」等語，還曾恫嚇胞兄「別以為你是我哥就不敢殺你」，兄弟自此幾乎不曾往來，其胞兄結婚時甚至交代母親「不要通知弟弟」。

「他就是遇到挫折就會放棄，一不如意就要徹底說再見的人。」北市中山警分局偵查隊長鄭文學深入調查發現，張文高職時期實習成績沒過、科大期間有堂課學分沒過就表示要放棄學位，是父親押著他補考、暑修才順利畢業。後來擔任志願役士兵，發現軍旅生活和想像的不一樣，選擇用酒駕來強制退伍，到台中從事保全工作也僅幹了兩個月。

二○二三年八月，他離開保全工作後，將六十二萬餘元存款盡數領出，也從台中搬到台北；隔年四月以生存遊戲玩家身分購買刀具、防毒面具、戰術手套、臂盾及製作汽油彈所需酒精等原料，並大量搜尋「鄭捷、隨機殺人、縱火、謀殺」等新聞事件與資料，甚至搜尋與日本網路文化「Ryona」（讓女性遭受痛苦而產生性興奮）相關的內容。

張文犯案時一度穿雨衣、拖行李進入台北車站。圖／警方提供
張文犯案時一度穿雨衣、拖行李進入台北車站。圖／警方提供

去年一月，他化名租下台北市公園路的套房，網購廿四顆外觀仿美軍制式煙霧彈，他書寫攻擊計畫書、建置犯罪地圖，標示犯案地點、動線與預定犯案時間，案發前三天騎機車勘查作案路線，犯案前一天住進距離南京西路誠品生活館僅五十公尺的旅館，還到誠品勘查，並以拍攝耶誕燈飾為理由，詢問如何上頂樓。

孤狼式隨機襲擊  自卑感作祟

去年十二月十九日下午三時許，他連續在林森北路兩處停車場及一處民宅縱火，隨即返回租屋處更換衣物並燒毀租處，再直奔台北車站地下連通道，丟了數枚煙霧彈。當時，五十七歲的余家昶上前制止，遭他持刀刺死。警方剛查出其身分，他又出現在誠品南西店前，揮刀殺害停等紅綠燈的曾姓男騎士，再闖進誠品，於四樓刺殺一名男子致死，也砍傷了多名顧客，最後逃到頂樓，脫下部分裝備後墜樓致死。

北捷隨機攻擊案釀四死十一傷，余家昶捨命攔阻，案發後各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。如今留下見義勇為紀念碑（圖）。圖／北捷提供
北捷隨機攻擊案釀四死十一傷，余家昶捨命攔阻，案發後各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。如今留下見義勇為紀念碑（圖）。圖／北捷提供

犯嫌在車站、百貨商圈人潮聚集處隨機殺人引發恐慌，賴清德總統及行政院長卓榮泰都指示全力查辦並調查有無共犯、釐清動機。檢警很快查到他的租屋處並破譯其電腦，確認沒有共犯、沒有特定勢力支助資金，全案不是恐怖攻擊，是計畫縝密的孤狼式隨機襲擊事件，而墜樓也非意外，是他自行選擇的最終歸處。

檢方與多名學者專家共同鑑定認為，張文追求的是「最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為」，本質上是種結合高度計畫性的表達式犯罪，藉由放大社會震撼來宣告自身存在及影響力。參與鑑定的國立中正大學犯罪研究中心執行長許華孚分析，張文因長期社會關係斷裂、工作不穩，內心產生強烈自卑感，墜樓行為背後也隱含企圖引起社會關注、達成「被世人銘記」的英雄主義心理。

從鄭捷案到張文案，暴露大眾運輸場所防範犯罪的脆弱。雖然，北捷增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」預防，北市府也在內政部原有「暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊應變計畫」指導下訂定「重大治安事件應變計畫」，試圖透過提早發現、快速通報、警力迅速抵達來串起應變鏈，但警力是否足夠？高鐵、北車、北捷、機捷及轉運站的監視系統能否整合？跨單位處理重大治安事故的演練是否落實？都是政府應該正視的課題。

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台北 台北車站 張文 鄭捷 北車隨機攻擊

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