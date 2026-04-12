殺兩警案 應落實逃犯通報、返家探視監控

「凃明誠、曹瑞傑的犧牲應該可以避免，如果早點通報，員警有心理準備可能遇到逃犯而特別小心，矯正署公開透明讓警方提前預警十分重要。」銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎認為「寧可早通報、超前部署，就是不要延遲通報」。

王伯頎指出，外役監的制度設計主要是針對即將離開監獄的長刑期受刑人，透過開放式、無圍牆等低度管理方式，使其逐步適應正常生活步調，以便出獄後盡快與社會接軌；除了比較自由，最讓受刑人嚮往的是根據累進處遇等級，每月可縮短四至十六日刑期，雙警命案事件後，矯正署已檢討篩選與通報機制。

他說，矯正署與警方都屬司法公務體系，建立合作平台或單一窗口聯繫管道絕對沒阻礙，只要受刑人未在規定時間內回監所，超過一分鐘就應即時通報給全國警察機關，寧可誤報也比晚報導致悲劇來得好。

「最重要的是落實通報，讓第一線員警知悉有人犯脫逃，讓同仁在有所準備情況下前往。」當年的民權派出所所長、現任台南市警二分局偵查隊長郭若萱說，兩位同仁殉職事件發生後，矯正署通報已變得積極，希望不會鬆懈下來。她強調，社會對警察有過多期待，什麼都希望警察處理，但因常有危險任務，待遇、福利也不算好，「誰還要當警察」，因此，人力不足是目前警察的困境。

監委調查，明德外役監發現林信吾未歸時，僅通報鳳山與佳里分局協尋，未及於其他警察機關，返家探視監控機制也未落實，相關協尋機制未盡周全；外役監遴選資格審查條件鬆散，法令規範不足，初複審的審查機制未臻健全，頻遭外界譏評為黑箱作業，於二○二二年糾正矯正署等單位。

當時監委統計十年外役監收容人脫逃或返家探視未歸案例共四十九例，後五年自強及明德外役監連續發生廿起受刑人脫逃事件，頻率顯著增加。

明德外役監副典獄長呂維鈞說，現在申請返家探視審理更趨嚴格，且通報未歸的行政效率縮短至兩小時，返家探視受刑人必須手機打卡，搭乘巴士交通工具誤點或在外受傷均需回報，甚至會要求開視訊拍門牌等確定所在位置或新聞報導佐證，「這些策進作為是努力回應社會期待」。