關鍵人物／凃家二姊：被砍到爛 還要顧凶嫌生命權

「弟弟頸部噴血，無力開啟礦泉水瓶，臨死之際想喝口水都不可得…某天我拿起礦泉水瓶時突然想起這一幕，哭到不能自已。」殉職巡官凃明誠的二姊流淚哽咽說，弟弟被砍殺到「破破爛爛」了，司法卻還在討論凶嫌的生命權，「被害人家屬的人權呢？」

凃明誠二姊說，根據法醫相驗，弟弟受到的致命傷很多，手幾乎被砍斷，傷口深至刀柄長度，就是殺到刀柄都插進去了，連很硬的頭骨都有傷口，這樣狂暴、沒人性，律師卻一直強調非情節最重大，「這不是情節最重大，什麼才是」？

開庭三年 未感受林信吾有愧疚感

「開庭三年多，從未感受到林信吾有愧疚感，每次出庭都神情木然。」凃大姊說，林信吾是在法官引導下才對被害人家屬致歉，每次開庭都在發呆，發言都要先看律師意見，迄今對被害人沒有任何彌補、賠償，法院竟還在談他的教化可能、犯罪情節嚴不嚴重的問題。

「弟弟身中十七刀，曹瑞傑中了卅八刀，我們每次出庭講一次，就等於在我們身上再捅一次。」凃大姊表示，被害人家屬只希望司法可以還給兩位殉職員警公平正義，補償已經不可能再回來的生命、並對得起執著為工作鞠躬盡瘁的心。

不見正義 只見凶嫌吃好睡好變胖

「曹瑞傑的阿公，等不到凶手槍決，意志消沉，已經走了，如今剩下阿嬤。」凃大姊說，家屬們期待國家執行公權力以實現公平正義，但卻遲遲等不到。凃二姊則說，林信吾就該經由國家公權力執行死刑以懺悔殺死兩名警察的罪行，但「法院給我們公義了嗎？被害人家屬所受的痛，法院有還給公道嗎？還是家屬不配活在這世上？」

「司法程序緩慢又延宕，散發一股臭味，讓殺了兩個警察的人，安穩吃好睡好還變胖，令基層員警寒心。」凃二姊吶喊，明誠跟瑞傑直到最後一刻都是勇敢盡責的執法人員，他們是司法體制的一環，「請司法體制也看見他們守護社會秩序的奉獻，請司法正義不要背棄他們」。她說，以「殺錯無法回頭」作為不宣告死刑理由是倒果為因；殺人罪屬於侵害生命法益的重大犯罪，不應把「空泛的教化可能性」作為裁量理由。