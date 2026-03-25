快訊

台股強彈逾900點！台積電早盤衝1,870元、台達電觸及漲停

癱瘓臥床13年！資深女星驚傳病逝　尪悲痛證實「終於解脫到自由世界」

發布1天大反轉！LINE免費版「收回訊息時限」24小時悄悄改剩1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】柬埔寨暗夜29槍 斃了林秉文也毀了司法威信

聯合報／ 主筆室
「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，昨傳出在柬埔寨遭槍殺，歹徒作案動機，警方正全力了解。圖／聯合報資料照片
「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，昨傳出在柬埔寨遭槍殺，歹徒作案動機，警方正全力了解。圖／聯合報資料照片

與眾多知名人士多有牽扯的「百億賭王」林秉文，因棄保潛逃遭通緝，前天傳出暗夜在柬埔寨遭凶手連開廿九槍身亡。林秉文生前樹敵頗多、行事又高調，遭槍擊或事出有因；但拋不開的一個原因卻是，司法顯然對他太過「低調」，未能在台灣有效「看」住他，也導致他落得客死異鄉的境遇。

PGTalk第三方支付負責人、具新北市天道盟角頭背景的林秉文，是因涉嫌協助「八八會館」負責人郭哲敏洗錢數千萬元，被檢方依幫助洗錢罪起訴；不僅涉案金額龐大，還有著「百億賭王」的稱號。媒體報導，當年檢方偵辦林秉文時，檢方開出三百萬保釋金，他不到十五分鐘就把錢給湊齊；新北地院開庭審理時，他又多次以生病不適、出國等理由請假遲未到庭，終於前年十二月被法院發布通緝。

再翻看林秉文的相關「背景」，他早在二〇〇八年即涉及職棒假球案，當時他就是最大地下組頭之一；假球案出獄後，又以企業家身分前往澳門成立「金星集團」，結識澳門賭場大亨並參與豪賭；幾年前，還曾高調出面舉行記者會，表示要幫好友澎恰恰出面與債主們協商債務。不久後，便因涉嫌幫郭哲敏洗錢再度觸法，最終逃亡海外。

從上可知，檢警乃至法院，必然知悉林秉文無論經歷、背景或「海內外關係」，均遠非一般市井小民所能企及，卻並未予以聲押，幾度未出庭更已潛藏貓膩，終至被法院發布通緝。或許單從表面程序上來看並無太大問題，但看在小老百姓眼裡，卻總覺得有些怪怪的。

例如相較去年檢方偵辦所謂偽造連署書案，動輒羈押在野黨黨工，兩相對照，凸顯司法對偽造連署書案像是「大砲打小鳥」，對林秉文則恰似「鞭炮對賭王」。

再對照中油前執行長徐漢涉貪二千七百萬餘元、在宣判前夕剪斷電子腳鐐棄保潛逃案就顯得更加清晰：林秉文涉案金額更大，交保金卻比徐漢還少，棄保逃亡的管道與可能更遠高於徐漢。但林秉文不要說戴電子腳鐐，甚至連境管都沒有；徐漢潛逃後至今銷聲匿跡，林秉文離境後卻是高調發文挑釁在野黨立委。

司法的威信，從來重點都不在於上位者的司法口號改革喊得多響，或是又修了什麼法來「助威」，而在於法律的執行層面能否如商鞅變法「徙木立信」般，無論權貴或小民一律公平適用。但看近年如國寶集團前總裁朱國榮、三聯集團董座徐少東、慶富造船少東陳偉志等棄保名單，如今再添徐漢，那個不是對司法最深的嘲諷。

林秉文案幕後是否另有隱情？或與其相關的案情與人物，是否真可就此從從容容脫身？司法若真以被告死亡、諭知「不受理」交差了事，那威信勢將進一步沉淪。畢竟，林秉文在柬埔寨遭槍擊身亡，這廿九槍雖是打在他身上，何嘗不是對準台灣司法顏面的一次重火力掃射。

林秉文 電子腳鐐 天道盟 柬埔寨

延伸閱讀

林秉文幫澎恰恰喬債 潛逃囂張嗆立委

新聞眼／重犯頻棄保潛逃 嘲弄司法機制

「百億賭王」林秉文身中29槍命喪柬埔寨

獨／「百億賭王」林秉文遭狙擊29槍身亡 死狀畫面曝光

相關新聞

【重磅快評】柬埔寨暗夜29槍 斃了林秉文也毀了司法威信

與眾多知名人士多有牽扯的「百億賭王」林秉文，因棄保潛逃遭通緝，前天傳出暗夜在柬埔寨遭凶手連開廿九槍身亡。林秉文生前樹敵頗多、行事又高調，遭槍擊或事出有因；但拋不開的一個原因卻是，司法顯然對他太過「低調」，未能在台灣有效「看」住他，也導致他落得客死異鄉的境遇。

【重磅快評】捲入馬辦人事糾紛 考驗鄭麗文政治智慧

馬英九基金會日前無預警宣布蕭旭岑、王光慈兩位資深幕僚去職，事件經過多日發展，逐漸從單純的基金會人事異動，演變成馬辦甚至藍營內部的內戰，甚至可能朝司法事件發展。由於蕭旭岑是現任國民黨副主席，要如何面對此事件，高度考驗黨主席鄭麗文的政治智慧。不過，鄭麗文對此事件的發言，卻可能引發更多爭議。

【重磅快評】京華城案判決前夕 柯文哲找到務實路線？

台北市前市長柯文哲所涉京華城等案後天一審宣判，擁柯及綠營紛紛揣測判決刑度，民眾黨內也對柯的未來走向提出各種版本，其中以黃國昌及蔡壁如的說法最受關注；黃建議柯可以參選高雄，蔡則說不論刑度為何，她都挺柯再選黨主席。倒是柯本人最新的說法是扮演民眾黨的「教練」角色，這可能是目前最務實的版本。

【即時短評】紅黃牌停機車格一國多制 恐生新民怨

桃園開放大型重機停放路邊機車停車格，雖稱「試辦計畫」，但未押上期限，等同政策上路，贏得不少掌聲跨出桃園，其他縣市也有類似計畫，但作法不盡相同，一國多制易生混淆，重機族群誤觸法規挨罰恐衍生新的民怨。

【即時短評】凍漲油價要感謝中油 重啟核電又要感謝誰？

行政院長卓榮泰一句「經過加油站應該向中油說謝謝」，聽來輕鬆。中油公司吸收油價漲幅，本是政策操作下的角色分工，如今卻成了民眾表達感謝的理由。另一頭，賴總統宣示核二、核三廠具備重啟條件；這一個大大的「髮夾彎」，恐怕比中油吸收了多少油價漲幅更值得「稱謝」。

【重磅快評】不再逢核必反 賴總統能過賴主席那一關？

賴清德總統「非核家園」政策轉彎，民進黨前立委李文忠高呼重啟「核能大辯論」，觸動黨內敏感神經。行政院前政委張景森今天表示，反核環團應承擔發電責任；高雄市長陳其邁也喊話，朝野應形成共識推動能源政策。賴總統定錨後，民進黨核能政策已悄悄轉變，但「反核黨綱」神主牌未修改，民進黨若不再「逢核必反」，賴總統可否通過賴主席那一關？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。