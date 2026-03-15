個管師協助連結資源 專家：跨部門整合 接住更生人

「更生人保護應有更整合性的作為。」長期關注更生人保護議題的中國文化大學法律系副教授黃宗旻說，更生人復歸社會不易，也難對外宣傳爭取資源挹注，更保工作不應僅由法務或警政機關負責，這還牽涉到衛福部、教育部與勞動部，官方應整合，讓更保服務更細緻。

黃宗旻認為，不只中央要重視更生人保護，地方政府也要有心，例如更生人若有菸癮、毒癮或酒癮，地方政府可採取個案服務轉介；舉例來說，東里家風協助安頓更生人並協助謀職，官方應有個案管理者「接住他們」，連結社福與政府資源。

黃宗旻說，許多更生人本性不惡，只是誤觸法網，以東里家風協助的更生人來說，過去可能長期處於社會安全網漏洞，在家庭、學校教育層面無處容身才選擇啃老或酗酒，進而衍生犯罪行為，因此，除了強化前端社會問題處置，媒體報導也要避免過度渲染，針對犯罪事件的報導應維持中性並採訪官方與專家看法，以利消除民眾對更生人的負面觀感。另外，目前也在倡議能夠精進更生保護法的立法價值，將協助更生人復歸社會列為國家任務。

黃宗旻說，日本更生保護活動可上街遊行倡議，進而獲得社區響應，在台灣仍難扭轉負面印象，「一出來就被丟石頭罵」，她希望社會安全網更加健全、媒體報導更為中性，如此才能消除歧見隔閡，一旦更生人選擇封閉或欠缺人際網絡支持，就可能再度走回頭路。

除了更生人，更保服務也被標籤化。更保苗栗分會辦理更生人戒毒安置輔導、職業訓練及協助考照，更生事業群及友善廠商提供更生人安置及直接就業、高風險更生人家庭支持服務及輔導就業、就學、就醫、急難救助等服務，但一些個案擔心因此被標籤，無意願或不想再接受輔導。

男子「阿昌」曾是苗栗看守所勒戒收容人，二○二三年出所後因更生人身分標籤，求職過程屢屢受挫，他尋求苗栗就業中心就業協助，就服員諮詢評估後推介至友善廠商工程行擔任模板工，穩定就業逾兩年，工作狀況良好，逐步重建生活秩序與自信。

不過，就業中心也發現部分更生人轉介就業後有了收入又走回老路，尤其是吸毒者，不斷進出監所，以致反覆求職，無法穩定就業。