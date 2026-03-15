關鍵人物／林彥伶：父親教我 困難的人至少拉他一把

「我跑路的時候，過著流浪街頭生活，晚上都窩在土地公廟桌腳下睡覺。」六十六歲的林彥伶，人生大起大落，但或許正是這種「姐仔」的個性，讓她接納更生人，並帶著更生人一步步復歸社會。

林彥伶卅歲時在台中已擁有十多棟房產，她經營旅行社、跨行大賣場的五金事業，是中部商場知名人物，更投資蘭花生意。

千禧年，全台瘋炒蘭花，稀有蘭花屢創天價，一株「達摩」蘭花曾被炒到上千萬元，林彥伶也投入許多資金囤奇達摩蘭花，不料，蘭花市場轉眼間崩盤，千萬元達摩蘭花價崩到每株十幾萬元，她為免資金斷鏈，只能忍痛售出換現。

蘭花價崩 跑路街頭流浪

林彥伶回憶，後來還是周轉不靈，房屋權狀一張張消失，還有一億多元支票押在地下錢莊，她怕黑道追債，只能全家跑路。當時，三名子女分送不同地方親友撫養，夫妻也各自分飛，以免債主上門。

「我跑路的時候，有段時間去電台賣藥，去講人生大道理給人家聽；因為我會九宮算命法，還免費替人看，教人怎麼走出困境。」之後輾轉躲到苗栗苑裡，過著流浪街頭生活。

不怕鬧鬼 只怕遇見熟人

林彥伶說，那時候實在很可憐，根本不知道能去哪？晚上都找土地公廟，睡在桌腳下，某次無意間走到苑坑，一眼看中荒廢古厝既可遮風避雨又不會與人接觸，雖聽聞古厝鬧鬼，但「我當時的心境是怕碰到人，自我安慰鬼都怕窮鬼」，立刻租下來。

「我爸爸很重視家庭教育，從小就教我要幫助人，只要有困難的人來到身邊，我們至少要拉他一把。」林彥伶回憶，或許是失意人之間的磁場相近，重建古厝同時，陸續有更生人投靠東里家風，每每想起來她都會感嘆當時真的是山窮水盡，彼此都只想把自己封閉起來，不敢看到任何一名熟人，「在一起生活，只是心靈上相互取暖的體現而已」。

廿多年來，東里家風來來去去的更生人逾千人，曾有名道上大哥說要借住一下，沒多久就有群小弟跟著出現，還有人攜家帶眷去住。

「這裡不收『回頭客』，也不歡迎竊盜及吸毒的更生人；家裡有人偷錢、偷錢去買毒吸，誰會接受？」林彥伶說，長期觀察，竊盜與毒品犯出現在這個大家庭會衍生許多問題，最讓人看不慣的是好吃懶做，早上都喊不起來的，最後統統都被她趕走，「重刑犯更生人反而好照顧，而且有情有義」。