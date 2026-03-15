林彥伶與志工修復百年古厝廢墟 「轉生」更生人的家

東里家風 失意人的避風港

苗栗縣苑裡鎮紅瓦紅磚的傳統閩式三合院「東里家風」是旅人打卡景點，更是更生人的避風港；人生大起大落的創辦人林彥伶，努力協助這群「磁場相近者」復歸社會重啟人生。

雖然，前方的路不容易走，但東里家風總是吹拂著春風十里。

姐仔，如果解散，我們該怎麼辦？」更生人一句話，讓苗栗縣苑裡鎮「東里家風」創辦人林彥伶決定咬緊牙根撐過疫情；她從事業高峰到生意失敗流落街頭，再帶著一群「磁場相近者」復歸，林彥伶持續譜寫傳奇。

「在這裡住的都不是正常人，正常人也待不住…」更生人「阿志」，說的是他們出獄後的「家」—東里家風。

這幢紅瓦紅磚的傳統閩式三合院，是台灣少見保存良好的紅磚瓦與交趾陶建築物，是苗栗縣政府登記的古蹟、本土電視劇取景地點，但它在廿六年前根本是廢墟；六十六歲的林彥伶，是讓它重展昔日風華的重要推手。

林彥伶十八歲時就攢夠了錢購屋，廿歲創業經營旅行社及家具五金貿易公司，在台中積累十幾棟房產，但投資「達摩」蘭花卻一夕崩盤，不但賠光積蓄房產，還有上億元支票質押在地下錢莊，她緊急安頓三子女，與丈夫各自跑路。

從不被看好 到專家相挺

二○○○年她躲到苗栗縣苑裡鎮，感覺「東里家風」荒廢古厝很適合她遮風避雨並遠離人群，立刻承租這處逾一四○年古厝。雖然，鄰居不看好「外地人」修復古厝的任務，但林彥伶不理旁人眼光，成立苗栗縣農漁牧業休閒觀光推展協會，帶著志工撿拾廢棄磚瓦、門窗，連墳墓區的廢建材都沒放過，三年後陸續有電視台商借場地拍攝，土角厝老師傅謝遠輝甚至指導用泥土攪和黑糖、稻草製成「泥磚」的古法，協助修復古厝。

更生人「阿志」求職四處碰壁，最後經友人介紹到「東里家風」落腳，平常負責水電維護。記者吳傑沐／攝影

大概是同為失意人的磁場及機緣，開始有更生人投靠東里家風。更生人「阿志」說，他想要活得有尊嚴，不想連抽包菸也必須伸手要錢，「那種日子真的很沮喪」。他說，原從事搬磚、刷油漆及清潔臨時工等體力活，因打架傷人入獄，雇主不敢再找他上工，去公司行號應徵，「對方要求出具良民證就當場破功了」，輾轉經人介紹到東里家風落腳，負責水電維護，只求有口飯吃，也能有地方睡得安穩。

東里家風修復完竣，二○○七年獲准經營民宿，整座三合院都是房客活動空間，後來因本土劇拍片炒起熱潮，東里家風開始讓團客換上戲服扮演老爺、小姐、少爺、媒婆等角色演出「相親爆笑劇」，不少人會揪團演出，一解戲癮。

疫情衝擊大 租地種菜推銷

新冠疫情期間，觀光業全面停擺，是東里家風最苦的幾年，林彥伶坦承那時背著一百多人的生計，相當辛苦，一度打算把這份和更生人共創的「事業」收掉，但一句句「姐仔，你解散了，我們怎麼辦？」她租地帶大家種菜，再挨家挨戶推銷蔬菜水果。

「疫情期間，我們整天跑外面，一副不怕死的模樣，不過，人家反而怕我們傳播疫情，都不敢開門買菜…」林彥伶想起那幾年苦日子，大大呼了一口氣說，總算走過去了，目前協會在通霄、苑裡和卓蘭等地承租十六公頃農田和果園，種植火龍果、無花果、西瓜等農作物，在農地附近租屋安置更生人家庭，有廿多名單身更生人與她一起住在東里家風。

苗栗縣長鍾東錦深知更生人「同學」重返社會的不易，秉持「人難免犯錯，只要認錯就應獲得改過自新機會」理念，結合更生保護、榮譽觀護人、司法志工等單位於二○二三年輔導催生「苗栗縣更生陽光人本關懷協會」，由林彥伶擔任總幹事，但更生人標籤化問題不易改善。

協會理事長陳志光說，許多企業及店家面試時都會直接問有沒有刑案前科，讓更生人很受挫折，被迫可能做人力派遣工作，有一天、沒一天的，如果缺乏家人接納與支持，加上自己定力與毅力不夠，很可能會重回老路。

設食物銀行 助街友、弱勢

除夕夜，天氣冷颼颼，這個大家庭成員的心中卻暖洋洋，他們互動熱絡、感情融洽，不時傳出笑鬧聲。林彥伶說，近年和民宿工作夥伴投身公益，設立食物銀行據點讓弱勢家庭與街友能溫飽，是希望讓更生人知道「你們以前那麼苦，都是我們照顧出來的，現在你們也一樣，有能力就要回饋社會。」

一甲子人生，從高處跌落谷底，在山窮水盡時又柳暗花明；她雖然沒錢，但有困難都可找她幫忙，「永不退縮，翻轉人生」是林彥伶的座右銘。