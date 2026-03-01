前端預防更重要 社工搶在黑道前 為司法少年接風

「少年離開少觀所後第一通電話打給誰？第一頓飯跟誰吃？會影響往後發展。」更生少年關懷協會主任陳彥君表示，要將司法少年導回正途，「後追」機制相當重要，但更重要的是前端預防，民間團體已開始搶少年的第一通電話及第一頓飯。

「我看過太多少年離開法院、少觀所後，直接搭乘老大『黑頭車』離去的畫面；社工若沒搶著幫少年『接風』，就是老大安排吃飯、上酒店、開毒趴『慰勞』，最後又走上不歸路。」陳彥君說，更生少年協會成立未來咖啡館的用意，就是希望當做司法少年出來後吃第一頓飯的地方。

她說，過去法令是少年出所前一個月才可以探監，但常因公文往返，等社工收到公文，孩子早已出來了；在所內沒有關懷聯繫，出所後根本不會接社政單位社工的電話，甚有少年與少輔會社工談完後就去找老大了的案例；更生少年協會搶在孩子還在收容所時就安排社工會見建立關係，協會社工起碼和孩子不會斷線。

「後追機制多久不是重點，關鍵在應該更前端去預防。」陳彥君說，目前法規規定「後追」至少一年，但只有定罪後的感化教育才有後追機制，她認為應該要從前端的少觀所就有後追機制，才可能盡量避免少年再入歧途。

「我不相信一位社工的力量就能做好後追機制」。陳彥君認為，透過社會安全網的力量，讓少輔會、社工等各方資源都介入，還要有中繼職場的協助，才能接住一名偏差少年。她說，目前相關資源缺乏，類似未來咖啡這樣的中繼職場全台不到十處，一個少觀所有一千多名司法少年，怎麼足夠？

「孩子出來後的學校端願不願意接納，也是現實、重要的問題。」陳彥君認為，政策應該要有接納的銜接機制，但現況是很多學校排斥；專業心理師很重要，但機構根本聘不起，薪資待遇比社工還低也留不住人，有多少專業心理師願意去領三萬五千元月薪？

立委林月琴曾任行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員、靖娟兒童安全文教基金會執行長，她不諱言少年社福資源的確最少，政府針對矯正感化出來的司法少年要有實質轉銜而非資料轉銜，輔導單位也不應每年招標，否則會讓孩子誤解「社工跟爸媽一樣，一年後又要拋棄我」。