洪錦芳 自詡當豬「全身上下都可被使用」

「我屬馬，但我自詡當豬；不很聰明、生活簡單，全身上下都可被使用…」洪錦芳說出了這輩子奉獻兒少工作的志業。

洪錦芳辦公室裡擺滿玩偶及手作藝品，許多都是受幫助兒少的作品；她說「每一件都是我的寶貝，也激勵我做下去」。

他被騙到柬國 她花半年救回

「青年被詐欺集團以高薪騙到東南亞國家，首宗救援案例就是我們做的。」洪錦芳回憶，「阿正」原在高雄有穩定工作，經少年之家友伴慫恿前往柬埔寨領高薪，原想年存百萬，到了異國才發現與想像完全不同，不聽指令就被電擊、逼迫喝餿水…。她接獲求救，花了半年才在監察委員葉大華及國際救援組織協助把人救回。

去年，另名在兒童之家的青年就沒那麼幸運。十八歲離開機構，入住桃園自立宿舍，因工作不穩定被誘騙到寮國，經多方協助，至今尚未救援成功。

洪錦芳在母親家庭教育影響下有了奉獻兒少心念，但讓她一腳踏入兒少服務，是看了改編自張曉風作品的舞台劇「位子」；她思考「三十而立」，但兩腳踏地的小腳丫要站在哪裡最有意義？最有價值？

未婚無子 為別人家孩子操心

「每翻轉一名孩子就是幫國家社會賺了三千萬元，救五百人就好幾百億，加上他們沒有造成社會危害，我們是在做『兆元產業』。」洪錦芳最常拿這句話勉勵基金會同仁。而「愛心、熱忱、溫暖得像家人，遇到不公平的事絕對第一個跳出來…」則是她獲得堉璘獎時，基金會夥伴給她的評語。

「這幅畫，是留給接棒人的禮物與期許。」洪錦芳炯炯有神望著掛在辦公室最顯眼處的攝影作品說，這個作品拍下「長不出草的荒漠卻滋養數十隻胖嘟嘟的羊」，寓意在有限資源下扶助每個困難孩子，同時激勵所有員工。

「榮耀背後，仍有缺口！」這是中華育幼機構兒童關懷協會在年末寄給捐款人電子報的標題。二○二四年協會獲得新北市人民團體領航金獎、保護服務司首屆展翼獎、內政部全國性公益團體金質獎，但洪錦芳並未停下腳步，今年在台南啟動自立後追、自立宿舍服務。

洪錦芳，沒有結婚、沒有孩子，卻為無數孩子操碎了心大半輩子。