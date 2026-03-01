洪錦芳發願改變偏差少年「三代」 3000萬獎金助兒少自立

「像豬一樣奉獻所有」

洪錦芳耕耘「逆境兒少」數十載，超過四百人上大學、十五人讀研究所，扶助失家、失愛少年數千人，用「第八屆堉璘台灣奉獻獎」三千萬元獎金到花蓮創建困境少年自立據點。在她身上看見「人生逆轉學」 的曙光。

「全世界沒有比豬奉獻更多的了，我希望像豬一樣，對兒少工作貢獻所有心力。」七十二歲的洪錦芳想改變孩子的「三代」，她深信「明天的成年罪犯是今天的偏差少年，今天的偏差少年是昨天失愛失家的孩子」。

洪錦芳「逆境兒少」一畝田，持續耕耘中。

「孩子感化出來，需要有人協助自立，否則很容易再走偏。」七十二歲洪錦芳投入逆境少年關懷工作多年，扶助失家失愛少年逾千人，前年獲頒「第八屆堉璘台灣奉獻獎」，三千萬元獎金全用來在花蓮創建困境少年自立據點；儘管別人覺得不可思議，她卻說「很值得」。

離開大公司 南下任職育幼院

洪錦芳四十年前已是大公司會計主任，某次年假探訪友人公司長期扶助的屏東信望愛育幼院，回台北後一直放不下這群孤苦無依的孩子，瞞著母親辭掉工作南下育幼院任職。後來，進修神學院碩士、接新北新莊愛心育幼院院長，母親希望她結婚，但她認為家庭牽絆會影響全心全意服務逆境兒少的心念，決定不婚，專職服事。

擔任育幼院院長期間，她發現家庭變故、疏忽教養或被遺棄受虐的院童，礙於「國中畢業未升學或未在學就須結案離院」的政府規定，反而因無自立能力衍生社會問題，在二○○二年創辦中華育幼機構兒童關懷協會，五年前再成立青少年自立發展社會福利基金會積極推廣「自立教育」。

扶助數千人自立 逾15人讀研

「服務全台公私立育幼院和失家失愛兒少，已扶助數千人自立，再擴及司法感化、失蹤、偏差少年…」這是洪錦芳惦記的事。這些成長遭遇逆境的兒少，迄今已逾四百人上大學，超過十五人繼續攻讀研究所，起碼一二○人因感念年幼時所獲的照顧而出錢出力扶助其他失家兒少。

洪錦芳長年付出，獲得包括二○一二年針對保護性工作有功人員的衛福部「第一屆紫絲帶獎」等大小獎項肯定，前年當選全國好人好事代表並獲頒第八屆堉璘台灣奉獻獎。她用堉璘獎的三千萬元獎金，在花蓮購屋設置中華育幼機構兒童關懷協會東區工作站，開設自立宿舍收容剛歇業的禪光育幼院院生並扶助社區困境青少年自立。「近年政府將藥癮、販毒的孩子放在花東，是為了斷開他們人際網絡、遠離毒品，但這項美意卻缺乏配套。」洪錦芳說，接受感化教育後的孩子仍需要協助自立，否則很容易又走偏。

安置有缺口 偏差少年無助

台灣青少年犯罪率呈上升趨勢，洪錦芳認為是藥癮個案日增、「後送」轉銜機構驟減、司法少年「後追」制度不完備、育幼院等機構欠缺心理輔導人員導致。她說，政府對安置困境與逆境少年的政策仍有缺口。有些孩子離開收容機構才發現「全家連夜搬走」或媽媽再婚還多了弟妹，這些孩子若缺乏社會資源扶助，被家人拋棄的失落感會愈來愈大，當然愈走愈偏。

她說，政府規定「後追一年」，但與孩子建立關係要花時間，「每月一次會談的規定就是社工常被孩子放鴿子」；台灣自立服務做到十八歲，原扶助到廿三歲大學畢業的歐美國家近年也延至廿五歲，她曾協助某個案念完研究所。

洪錦芳前年獲頒堉璘台灣奉獻獎，她把三千萬元的獎金拿來在花蓮購民宅當工作站，幫助失家青少年自立。本報資料照片

育幼院孩子 缺專業心理師

「育幼院等機構缺乏專業心理師也是問題」。洪錦芳說，去年有名孩子報考海軍官校口試九十五分、書審九十三分，最後卻因安置期間曾有精神科用藥而無法錄取，報考警大也同樣遭遇，毀了一生夢想與穩定發展。「育幼院認為孩子情緒躁動就由精神科開藥，但孩子需要的是安全依附與穩定陪伴，絕非終年服用藥物。」她多年來呼籲政府正視，但始終未獲回應。

「我想改變孩子的『三代』，因為我堅信，明天的成年罪犯常是今天的偏差少年、昨天的失愛失家孩子。」洪錦芳說，只要政府投入資源在逆境青少年身上，她有信心三、五年就能挽回一名逆境兒少。