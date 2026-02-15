慎防誘拐兒少3手法 專家：理解孩子取代質問孩子

「密室囚禁少女案，是典型誘拐兒少的三階段犯罪手法。」亞洲大學副校長、中亞聯大網癮防治中心主任柯慧貞表示，孩子需要歸屬感，也想「自主」，但現實中有很多限制、責罵，當吸引力出現，需求很容易被滿足，因而上當受騙，值得家長注意。

柯慧貞說，誘拐兒少第一階段是建立關係，透過互動讓孩子知道「我很懂你」，關係建立好後，進入「保密」的第二階段，約定「這是我們的祕密，不可以讓家人知道」，再進一步要求電話、照片，孩子若無法守住，進入最後階段就是「一起出門」，甚至脫離家庭關係。

她說，青少年有強烈的歸屬感需求，他們需要有人「懂我、了解我、支持我」，犯嫌輕易透過社群吸引孩子，通常與家長無法滿足孩子需求有關。其實，孩子的轉變並非無法觀察，諸如改變使用手機習慣，封鎖家人、改變密碼或躲起來用手機，甚至變得緊張、煩躁或不想讓家人知道自己做什麼，當這種「你不懂我，我要做我想做的事情」行為改變時，家長就要及時關心了。

柯慧貞認為，常見的責罵、審問都可能把孩子推得更遠，較好作法是開放式提問，讓孩子先講，讓他覺得自己有主導權，在互動中引導孩子思考，先下定論恐會把孩子推得更遠，當親子間的信任感消失，再多關心也很難再度說服孩子。

高雄市警局少年隊少輔會組長林青黛表示，許多家長常對孩子沉溺網路而疾言厲色管教，反而讓親子出現裂痕，建議家長以「理解」取代「質問」，先和孩子聊最近都用哪些App、請孩子分享好玩或好用的內容，若單刀直入質問「你為什麼一直用手機」？反而易讓處於叛逆期的少年反感。

林青黛建議，家長和孩子要建立對話取得信任感，用「一起制訂規則」取代「強行禁止」，選對親子談話時機及方式很重要，若當面談壓力大，可用訊息、寫紙條方式傳遞。

林青黛說，「高薪、輕鬆、又急著要人」、「要求加 LINE、IG私聊」、「不要告訴家人」、「見面不用帶證件、不用簽約」、「沒有公司名稱」都是誘騙訊號，應徵時不單獨赴約、不提供住家地址及家人資訊、不接受高薪打工或陌生邀約，告知至少一名信任的大人，發現不對勁立刻報警。