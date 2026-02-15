關鍵人物／林旺伸：神祕電話、一支掃把 尋人建功

「各路人馬都找過了，但第一次沒找到少女，還是讓我相當失望。」高雄市三民警二分局偵查隊巡佐林旺伸，回想當年與時間賽跑的超級尋人任務，頻稱就是一通神祕電話與一支掃把建功。

林旺伸說，檢舉羅育祥住處有密室的神祕電話到底是誰打的？長官沒說，他們也不知道，但大家研判可能是裝潢工吧，否則怎麼會那麼精準？

當年，林旺伸是分局偵查隊專案組巡佐，分局成立找尋失蹤少女專案小組後，休假中的他被召回，連夜趕到新竹與同事會合。當時，從監視器畫面確認少女沒離開羅育祥住處，但員警搜查羅宅毫無所獲，他決定再登門看一看。

天還沒亮，林旺伸就按了羅宅電鈴，對應門的羅妻表示「方便帶我們看一下嗎」？羅妻答應，一行人到二、三樓查看，確定沒有藏人的地方，四樓租人的房間沒人在內，另間夫妻共住，不到五坪，床鋪、衣櫃、書桌一目了然。林旺伸看著頭頂上的平凡天花板，納悶「人會不會躲在天花板」？

林旺伸回憶，他曾試圖將天花板一塊塊往上推，但並未發現異狀，也曾爬上屋頂檢視水塔，但水泥水塔內都是水，完全沒料到，羅育祥與少女就藏四樓天花板上方與水塔下方的「夾層」。

推到第八塊感覺上方有東西

「人怎麼可能憑空消失？但我們確實仔細找過了。」林旺伸說，專案小組搜查羅宅兩度無功而返，感到洩氣，但一通神祕的檢舉電話，篤定「羅育祥透天厝四樓有密室，人一定躲在裡面。」加上盧一帆供稱好像有密室，他決定立刻登門。

「清晨七時，我再度按了羅家電鈴，這次羅妻顯得些許不耐，要求查快一點。」林旺伸回憶，當他再度站在四樓主臥室時，不斷告訴自己「人應該就在上面」，他拿起羅家的掃把，把方格式的天花板一個個往上推，推到第八塊就感覺上方似乎有東西，但天花板被固定住、無法推動，他改用雙手將天花板扳下來，露出黑漆漆的空間。

林旺伸說，羅育祥睡夢中聽到異聲驚醒，隱約猜出密室被發現而打開門，他下意識縮身下來，防止羅嫌持武器相對，同時大喊「警察，不要動」，也用喊叫的方式告知樓下同事「人找到了」，救出被囚禁的少女。「好險大家沒有放棄，直到救出少女，確認少女無恙那一刻，大家才真正放鬆」。