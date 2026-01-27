關鍵人物／RCA案受害勞工：烤箱實驗得職業病 不只扁桃腺潰爛

「在高溫環境下烤了一個禮拜進行半導體壽命實驗，腿上竟長出了母細胞脂肪瘤…」ＲＣＡ員工關懷協會首任理事長吳志剛，談到自己遭遇眼花、嘔吐、扁桃腺發炎等狀況在離開工廠後就痊癒了，斬釘截鐵地說「百分之百的職業病」。

吳志剛一九七三年高中畢業後就進入ＲＣＡ擔任分析員，因可以到處走，看到廠區一些問題；他在任職十年後發起勞資抗議，結果被改派到半導體測試工程部擔任工程師，四年後接了「壽命實驗」任務，他與十名裝配員在「烤箱環境」工作。

「我們做的半導體是軍事、太空用的，經過壽命實驗的產品比一般貴上百倍。」吳志剛說，高溫環境下，衣服濕了乾、乾了濕，腿部長出了像痱子的小紅點，後來大到如拇指般，就醫檢查發現是母細胞脂肪瘤，有可能會病變成癌症，「我很清楚是工作產生的，因為以前沒有，這就是我後來獲得賠償的原因」。

「還有個百分之百肯定的職業病是突然眼花，那是進半導體廠後才出現的症狀。」他說，會突然看到很多線條到處跑，半小時後頭痛欲裂、兩小時後嘔吐，吐完就好了；原本一年兩次，後來變成三至五次，最後變成每個月一、兩次，扁桃腺也發炎到潰爛，但「離開公司廿多年沒再發生過」。

親見排廢液 汙水直接打入地下

吳志剛回憶，當年他的辦公室在二樓，正對面是木工房和廢料收集場，旁邊有個總是上鎖的「油庫」，某次他發現沒上鎖就好奇潛入，發現裡面有蓮蓬頭、排水溝，就像「大浴室」，他還看過員工扛著大鐵桶進油庫傾倒。他好奇「查管」，屋外是草坪，排水溝往外有個斜坡，坡下有小河，「油庫就是直接把汙水廢液排到外面的處所」。

吳志剛說，環保單位調查發現，汙染深入地下兩百公尺，「沒有用機器打，根本無法通過一層層沙土、濕土，這代表汙染溶劑真的是用機器壓下去的」。

汙染量未知 細茵吞噬能清乾淨？

「三氯乙烯埋在那麼深的土壤中，目前用細菌吞噬整治，但真的能清乾淨嗎？」吳志剛提出疑問。他說，汙染物到底有多少一直是未知數，沒有汙染概估量要如何確定用來整治的細菌已把汙染吃乾淨？「我認為幾乎不太可能整治得了」，在原址蓋紀念公園、淺層開發是較不受影響的作法，應該蓋個像台北青年公園、大安森林公園的都市公園。