黎明幼兒園抗爭 學者：不該以多數決 迫私人財產權就範

「少數地主權益被漠視不止出現在市地重劃，都市更新也有類似問題，從財產權絕對保障角度來說，不應該以『多數決』強迫私人財產權就範。」逢甲大學土地管理學系副教授辛年豐認為，不管是相對多數決或絕對多數決，哪怕是百分之九十九對一，任何人的財產權都不應該被犧牲。

辛年豐表示，各國針對土地面積狹小、不適合建築等原因而有市地重劃制度，公辦或民間自辦較好見仁見智，但個人不必然要為多數人利益犧牲，必須確保沒有人的財產權被剝奪，應尊重權利人、程序正當、結果符合平等原則。他說，多數決雖是市地重劃中可能的決定模式，但也並非絕對，重點應放在決定前是否充分傾聽、考量及回應個人需求，「問題需從程序作法解決」，透過制度及程序導引，資訊的公開、民眾共同參與，甚至成立契約關係來解決。

有鑑於過去曾只有重劃會核心、開發商才能看到資訊的「黑箱」，辛年豐建議，資訊可對所有重劃區內地主公開，並以所公開的資訊為基礎，讓重劃區權利人參與重劃會所做的一切決定，詳實記錄當事人閱讀資料後的意見、協商過程和結果，由當事人簽字確認；必須動用表決的案由及說明也應具體明確。

針對市地重劃實施辦法被質疑是惡法，逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為更像是法規跟不上實務問題；他說，實務上本來就存在大、小地主「票票不等值」狀況，借名登記成大地主為確實保有控制權、遊走法律灰色空間的操作。

陳建元表示，沒有任何規範是完美的，不能只放大弊端而忽略好處；自辦市地重劃有其公益性，實際上是民間幫政府執行都市計畫，道路、建設都是由政府規畫，最大得益者是市民與政府。

台中市地政局長曾國鈞表示，自辦市地重劃對地主、自辦重劃業者和政府都有好處，地主可以馬上新建建築，自辦重劃業者能賺錢，政府則省去土地徵收和公共設施興建費用。

他以台中市為例，自辦重劃起碼為市府省去幾百億元徵收費及數十億元工程費，但有利也有弊，最大的問題是重劃會和地主可能會產生法律糾紛，目前就有許多案子對簿公堂。

他說，監察院去年糾正市府審查自辦市地重劃過於寬鬆、忽視不同意者意見、缺乏公益性與必要性評估，市府已加嚴審查把關，但近年較無自辦市地重劃申請案。